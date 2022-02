“Eso fue un entrampamiento y no es contra mí, contra Gustavo Petro”: Piedad Córdoba habló de la detención de su hermano

Piedad relata sobre la captura de su hermano Álvaro Córdoba como un plan para empañar la candidatura presidencial de Gustavo Petro. (Colprensa - Camila Díaz)

Piedad Córdoba, candidata al Senado por el Pacto Histórico , fue la invitada para el Podcast ‘A Fondo’ de la periodista María Jimena Duzán en Soptify. Durante la entrevista, relata sobre la captura de su hermano Álvaro Córdoba como un plan para empañar la candidatura presidencial de Gustavo Petro.

“Mi hermano es nutricionista, economista, muy dedicado a la academia. Con mi hermana tienen un Spa, trabajan ahí, pero también hace asesorías de proyectos. Ha tenido diferentes cargos en la administración pública de Antioquia. Que días tan difíciles y tan duros, esto fue un entrampamiento y eso no es contra mí, esto va contra el Pacto Histórico y contra Gustavo Petro. Porque con el trabajo que hemos venido haciendo, no puedo dejar a mi hermano tirado, él no es narcotraficante, ni comandante de ningún lado”, confirmó la exsenadora.

Contó detalles sobre cómo se habría urdido una trampa en la que terminó preso en la denominada operación Coral.

“Lo que pasa es que a mi hermano lo busca un activista que trabajó conmigo durante muchos años del partido liberal, chocuana además, y le dice que le quiere presentar un activista. Él es super Petrista, cuando él no había entrado mi hermano se molestaba conmigo. Entonces claro como un atrapamoscas cayó y entró a trabajar con la señora esta. Resulta que con el tiempo, esto avanza y con el paso del tiempo se vuelve delicado, ella le presenta a unos mexicanos que eran empresarios que querían hacer dinero en Medellín, que necesitaban hablar con campesinos para tierras y resulta que la obsesión de ellos era yo y Petro”, relató Piedad Córdoba.

Además, aseguró que el objetivo no era atraparlo a él sino a ella, y eventualmente a Petro, bajo la excusa de una donación de dineros para su campaña proveniente de unos empresarios mexicanos anónimos que había contactado a Álvaro por medio de una mujer que se hizo pasar como una militante que quería ayudar en la campaña del Pacto Histórico en Antioquia.

“Querían dar plata para la campaña a Petro y a mí, por lo menos unos seis meses atrás. No acepté porque tengo muchos amigos mexicanos que conozco, que raro que vengan a admirar y dar plata de una vez”, afirmó la candidata al Senado.

Piedad no aceptó verse con la supuesta mujer para una cita: “Estaba en la Honduras, la señora me contacta, me cabrié cuando me dice que tenía un regalo algo que me convenía muchísimo que me lo dejó una persona que me admira. Yo le empiezo a sacar el cuerpo, los correos están para verificarlo. Le dije que no viéramos en Medellín para salirme por la tangente. Lo que quería era cogerme con mi hermano, con el juez de paz”.

ANDRES VÁSQUEZ

Con respecto a la relación que terminó con su amigo Andrés Vásquez, la exsenadora contó que: “Yo no me peleé con Andrés, de un momento a otro, él se empezó a alejar. Inclusive yo estuve en su matrimonio, fui su madrina. No tuve ninguna discusión, ni pelea, es más yo le hablo más duro a mis hijos que lo que le podía hablar a Andrés. Siempre lo quise mucho y sobre todo porque a mi me conmovía que al interior del partido había mucho rechazo porque era homosexual, lo acogí con afecto. Le tenía plena confianza. Después de que nos distanciamos, me toco cambiar la clave del computador porque él se me metía a revisar los correos”.

ALEX SAAB

“Yo lo conozco, pero no tengo una relación de cercanía que me permita saber sobre sus cosas, no tengo la menor idea, ni conozco la casa de él en Caracas, nunca fui a la oficina de él “, expresó Piedad sobre su supuesta relación con Alex Saab.

Córdoba contó la única vez que tuvo contacto con la esposa de Saab: ”Yo fui a la fiesta en París, ese año fui con Carlos Lozano, Francisco Tolosa, entre otros. Estando en París hospedada en un hotel. Alex me llama y me pregunta que, si era cierta que estaba en París, yo le dije que sí, a lo que me contestó: allá está mi esposa y ella te quiere saludar. Le confirmé que no había problema pero que no podía en el día. Me vi con ella en la noche, nos encontramos donde estábamos gente de varios países y ahí comimos. Después, yo de lagarta le comenté que no teníamos dinero para un cóctel para las Delegaciones a los parisienses, ella nos ayudó, el cóctel lo hizo en su casa. Recuerdo que me quede ahí porque se hizo tarde”.

