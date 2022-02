Rodolfo Hernández le respondió a sobrina de Ingrid Betancourt: “está perdiendo el teimpo”

Rodolfo Hernández entregó más de 1.800.000 firmas para avalar su candidatura a la presidencia de la República. Foto: Colprensa - Sergio Acero

“Si la señora Rubio es una de las personas que pretende utilizar el nombre de Rodolfo Hernández para ganar un poco de fama, le informamos que está perdiendo el tiempo”, es uno de los apartados publicados en el comunicado por parte de la oficina de prensa del candidato presidencial el ingeniero Rodolfo Hernández, en respuesta a los señalamientos realizados por parte de la candidata a la Cámara de Representantes Anastasia Rubio.

La sobrina de Ingrid Betancourt y cabeza de la lista a la Cámara de Representantes de Bogotá por la Alianza Verde había encendido el debate en redes sociales a través de un vídeo publicado donde crítica al candidato presidencial por presuntamente haberle plagiado el lema de campaña.

Se puede apreciar a Anastasia Rubio mencionar: “Quiero denunciar el acto de plagio del candidato Rodolfo Hernández con mi campaña. Yo contraté un equipo de creativos para condensar mi mensaje y mi lucha política, la lucha contra los extremos. Porque la extrema izquierda y la extrema derecha son exactamente lo mismo. Y por eso llegué a ese mensaje tan fuerte que es ‘Ni P, ni U: Ni Petro, ni Uribe’”.

Esto con referencia al vídeo que había publicado en las redes sociales el ex alcalde de Bucaramanga, en el que comenta que no hay algún tipo de intensión de aliarse con ninguno de los dos candidatos políticos de extrema derecha ni izquierda, tampoco con ninguna coalición. El vídeo en el que Hernández asegura que llegará solo a la contienda electora fue titulado “Ni Petro. ni Uribe”.

Esta coincidencia fue vista con muy malos ojos por parte de la candidata Anastasia quien señaló como un victimario a Rodolfo Hernández: “Es lo que nos pasa a toda la clase media y a los más desfavorecidos, todo el tiempo. Llega una persona que cree tener un poquito más de poder, y pasan por encima de sus derechos. Por eso, Rodolfo, lo que tú hiciste es un gesto muy triste para el país. Estamos viendo un pequeño acto de corrupción, que abre la puerta a los grandes actos”.

Por su parte el equipo de comunicaciones señala que no hay alguna intención de plagio o robo de idea ya que ellos no utilizan eslóganes sino conceptos comunicativos, lo que sí no se reservaron fueron las suspicacias al decir que este tipo de acciones generadas como las de la candidata a la Cámara de Representantes, son simple estrategias para figurar en el panorama mediático.

“Si la señora Rubio es una de las personas que pretende utilizar el nombre de Rodolfo Hernández para ganar un poco de fama, le informamos que está perdiendo el tiempo. Señora Rubio, más bien concéntrese en su campaña y busque una forma más original de llamar la atención”, dice el comunicado generado por el equipo de prensa del candidato presidencial.

Referente a la similitud del eslogan mencionaron que es debido a la polarización política que lleva mucho tiempo haciendo campaña en Colombia, por eso hay varios candidatos con esa bandera de cara a las elecciones: “Ya tiene un concepto de comunicación y no tiene absolutamente nada que ver con ese supuesto eslogan que menciona la señora Rubio en su campaña”.

Las próximas elecciones presidenciales traen expectativas y aún nada está definido, la fiesta electoral que se desarrollara el domingo 29 de mayo trae consigo a tres protagonistas en las encuestas, Gustavo Petro, el voto en blanco y a Rodolfo Hernández. Por su parte las elecciones al Senado, Cámara de Representantes y para definir los candidatos de las coaliciones se realizara el domingo 13 de marzo.

