El cuerpo de Bomberos de Buenaventura suspende sus actividades por falta de pagos

Foto de archivo. Panorámica del puerto de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, Colombia. 26 de febrreo, 2013. REUTERS/Jaime Saldarriaga

La crisis en Buenaventura está acaparando en varios sectores del puerto, pues en las últimas horas el cuerpo de Bomberos de esta ciudad, entro en cese de actividades pues afirman que hay una importante deuda que no ha sido cancelada desde la alcaldía. Mediante una caravana realizada con todas las maquinas disponibles, miembros de esta institución recorrieron las calles de Buenaventura, anunciando que no atenderán emergencias hasta que los valores adeudados sean cancelados.

El canal local KVelezproducciones tuvo acceso a las declaraciones del capitán del cuerpo de Bomberos Guillermo Valencia, en su pronunciamiento destacó: “Se decidió todas las unidades de Bomberos y los vehículos, parar rotundamente los servicios de emergencia que se presenten en el distrito de Buenaventura y la responsabilidad cae en la alcaldía distrital, que son los que tienen que dar los implementos para poder prestar un servicio.”.

El registro evidencia que esta no es la primera vez que la institución suspende sus actividades, pues en enero ya se había avizorado sobre lo que podía venir y en el año 2018 sucedió lo mismo, además los argumentos desde el cuerpo de Bomberos han sido constantes, la falta de pagos y garantías, transforman su labor en algo precario.

Los gastos de desplazamiento y alto consumo de combustible, obliga a la institución a tener una importante reserva de carburante, además los hombres disponibles no cuentan siquiera con la dotación del año pasado, pues aún conservan la de 2020, Valencia destacó: “En este momento Bomberos no tiene para comprar combustible, bomberos no ha podido pagar la seguridad social del mes de enero y ya estamos en febrero, este momento Bomberos no tiene para comprar la dotación del año 2021 y la del año 2022 que está empezando; donde hay que comprar botas, equipos de aproximación, equipos de contenido y el combustible.”.

La extensión del puerto de Buenaventura es de 6.078 km² y su población se aproxima a los 500 mil habitantes, además las condiciones sociales y de salubridad de este municipio son limitadas a pesar de la riqueza que concentra ser el primer puerto de Colombia.

Las reacciones no se han hecho esperar, y algunos cuestionan los movimientos financieros dentro de la institución afectada, empero, el comandante de Bomberos asegura: “Hay personas que dice que qué se hace la plata en bomberos, que vengan, que manden las entidades que controlan en qué se gasta la plata en bomberos. Si ha bomberos le dieran la plata como se recibe de 3.000 millones, 2.000 millones, 1.000 millones, se podría hacer algo, pero eso de que cada ratico “vamos a darles 100 millones, al otro mes 150″, así Bomberos no puede salir adelante, así Bomberos no puede comprar un vehículo, no se puede comprar una ambulancia.”.

Según indica el capitán del Cuerpo de Bomberos, son más de 150 las unidades afectadas por esta crisis, teniendo en cuenta que también están vinculadas las subestaciones de los corregimientos de Sabaletas y el Bajo Calima, estos comprenden la zona rural del puerto.

Desde el mes de septiembre hay una deuda de 404 millones, que ya fueron depositados al distrito, pero este no los ha girado al cuerpo bomberil. Asimismo, hay una deuda de años atrás que suma 14.000 millones de pesos, según el capital Guillermo Valencia, dicho dinero no fue cobrado por los comandantes anteriores por una presunta amistad que había con la administración local.

El cese de actividades también parte desde el riesgo que corren los bomberos al no tener las garantías necesarias, pues un equipo de aproximación de emergencia tiene un costo aproximado de 30 millones de pesos, al no tenerlo, su vida está en juego y en caso de ser afectado por alguna conflagración u otra emergencia, no hay un respaldo por parte de las entidades de atención de riesgos profesionales, puesto que no se ha hecho la cancelación del costo de ARL.

