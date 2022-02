“A los 13 años pedí mi primera máquina de coser”: Julián Ruiz, el diseñador colombiano que debutará en la Semana de la Moda en Nueva York

Julián Ruiz, diseñador colombiano que estará en el New York Fashion Week. Foto: Infobae

En un pequeño taller, ubicado en el corazón de Bogotá -en la localidad de Teusaquillo-, se ha estado trabajando arduamente en un sueño que se hizo realidad. A sus 33 años, el diseñador de moda Julián Ruiz debutará en las pasarelas del New York Fashion Week by Art Hearts Fashion el jueves 10 de febrero con su colección ‘E-Boy Otoño/Invierno 2023′ de ropa masculina 100% colombiana.

Las pasarelas más importantes de Nueva York y París se convierten en un sueño para los diseñadores de moda de todo el mundo. Un joven santandereano consiguió posicionar su trabajo hasta llegar a la primera, y tiene toda la intención de que muy pronto su arte cruce las fronteras hasta el continente europeo.

Mientras seguía ultimando detalles en las prendas que serían enviadas a los modelos en Nueva York; Julián Ruiz recibió a Infobae Colombia en su taller en Bogotá para mostrar algunas de las prendas que estarán en la pasarela del New York Fashion Week, evento que se llevará a cabo en La Gran Manzana desde el 10 y hasta el próximo 13 de febrero con la presencia de los más renombrados artistas y diseñadores.

‘E-Boy’ es el nombre de la colección que el diseñador oriundo de Bucaramanga llevará hasta este importante evento y que para él es un reflejo del futuro. Al hablar de sus influencias artísticas y aquello que lo inspira, Julián Ruiz se remite al renacimiento, “a Miguel Ángel, Raffaello, la pintura italiana; me parece que hay una exploración del humanismo y de poner la silueta y las formas por encima. Me inspira el futuro, pensar en el 2050, en los viajes especiales, casi que todo se vuelve un poco anime de lo digital que es, mezclo el renacimiento y el futuro”.

Es por esto que señala que esta colección es ideal para el hombre digital, que es innovador y se mantiene a la vanguardia, con prendas para el uso del día a día tanto en ciudades como Nueva York o Bogotá.

“Es un chico muy digital, es absolutamente virtualizado. Yo creo que esto es un reflejo del momento, un reflejo de la época. Todos después de la pandemia experimentamos un volcamiento a la tecnología casi que obligados y eso ha cambiado nuestra percepción de las cosas, digamos con este nuevo metaverso que viene. Esa dirección del futuro, de la pantalla digital, está en las telas, en el metal y en los brillos, como en los plasmas. Ese hombre también es de andén, es cool, usa jean y se le rompen, es un rockstar también si lo quiere”, explicó Ruiz a este medio.

Con 50 prendas entre pantalones, camisas y chaquetas, el diseñador y su equipor de trabajo colombiano han utilizado materiales como algodón sintético, PVC y el infaltable jean denim para construir una colección que evoca las pantallas digitales y los hologramas, con colores con un efecto ‘sin frontera’ entre los morados, verdes y azules. Además, si de algo se siente orgulloso el santandereano es de llevar a la Semana de la Moda de Nueva York una colección hecha con materiales y manufactura colombiana.

“Manufactura 100 por ciento colombiana, insumos colombianos. Tenemos un PVC maravilloso que lo hacen en Bogotá, el plástico para las prendas antifluidos. Todo es local, cremalleras e hilos, etc. Sí tenemos unas pocas telas importadas, pero muy orgullosos de llevar esta moda masculina colombiana”, resaltó Ruiz.

Llegar a la Semana de la Moda de Nueva York era un sueño en el que Julián Ruiz venía trabajando empíricamente desde sus 13 años, cuando pidió a su familia una máquina de coser e inició un camino de expresión propia a través de su ropa. “Nunca me sentí identificado con la ropa que me compraban mis papás y no porque fuese algo especial sino porque sentía que no encajaba conmigo, tendía hasta sentirme mal uniformado en el colegio, por eso tampoco terminé el colegio porque siempre fui muy imperativo en mi modo de ser. A los 13 años le pedí una máquina de coser a mi familia, me la regaló mi abuelita, desde ahí empecé yo mismo a intervenir y modificar mi ropa”, recordó el diseñador.

Algunos cursos de modistería y costura fortalecieron sus habilidades, las cuales ya eran valoradas por varios vecinos, quienes le empezaron a pagar para que también interviniera la ropa de ellos. A los 18 años, Julián Ruiz presentó su primera colección de moda masculina, en la que ha trabajado durante los últimos 20 años y se ha convertido en su especialidad.

No requirió de mucho paso por la academia, pero eso sí, varias torres de revistas de moda -especialmente Vogue- regadas por su taller, dejan en evidencia que Julián Ruiz constantemente está adquiriendo información sobre las tendencias de moda inetrnacionales. “Soy un poco nerdo, disciplinado, y estoy muy interesado en adquirir conocimiento todo el tiempo … Tengo una colección interesante de revistas y una biblioteca de moda a la que vuelvo y reviso todo el tiempo, tengo cosas desde mis 13 años, revistas de moda que he comprado desde entonces”.

Además de un talento nato, Julián Ruiz se ha convertido en el diseñador de las prendas más exclusivas de algunos de los artistas masculinos más importantes del país. Dentro de sus clientes figuran Carlos Vives, para ‘Cumbiana’; Juanes, con la icónica chaqueta del video ‘La Plata’; Yeison Jiménez, Jessi Uribe y Pipe Bueno, a quienes el diseñador también ha vestido para eventos y videoclips musicales. “Algo muy lindo es que mi carrera se ha construido gracias al voz a voz de los artistas, ellos me recomiendan entre ellos y entonces la carrera crece, eso lo hace honesto”, agregó Ruiz.

Las creaciones del diseñador colombiano también están desde el año pasado en SoHo, en el barrio de la moda en Nueva York, en la tienda ‘Unfashional’. Y llegar a exponer su ropa en estas vitrinas también fue todo un camino de esfuerzo, después de dos años de mensajes que se quedaban en ‘leído’; Julián Ruiz insistió nuevamente un día que se encontraba en la ciudad estadounidense tomando unas fotos.

“Les escribí y me respondieron en dos minutos, me dieron cita para el otro día para mostrarles mi colección. Me recibieron y se quedaron con todo, afortunadamente, salí con las maletas vacías. Fuimos después con mi primas a tomar otras fotos, y se vendió todo, me dijeron que se había vendido todo y que necesitaban más, así que también estamos ya con eso”, aseguró el santandereano.

Después de presentar su colección en el Fashion Week las prendas de Ruiz viajarán de nuevo a Bogotá, donde las presentará en un ‘show room’ y, de la misma forma, luego las llevará hasta Ciudad de México.

