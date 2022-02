Vuelve y juega: ‘Leonardo Favio’ salió vencedor en una nueva noche de premiación de ‘Yo me llamo’

Nuevamente, el imitador del artista argentino fue el ganador en la noche de premiación y se llevó a su casa 40 millones de pesos FOTOS: Capturas de pantalla (CaracolTV)

Cuatro grandes voces se enfrentaron en una nueva ceremonia de premiación: ‘Leonardo Favio’, ‘Andy Montañez’, ‘Camilo Sesto’ y ‘Carlos Gardel’ dieron lo mejor de sí en el escenario y cautivaron al jurado muy a su manera para llevarse el botín de 40 millones de pesos a casa; sin embargo, el premio solo era para un imitador.

El primero en demostrar la exigencia de la gala fue ‘Carlos Gardel’, quien nuevamente logró conmover a César Escola. Llegó al escenario con ‘Caminito soleado’ y vistiendo pantalones bombachos, típicos de la cultura gaucha: la bombacha, y unas botas negras para montar. Como era de esperarse, el jurado argentino fue el primero en elogiar al concursante luego de su audición, ‘quejándose’ de paso con él por hacerlo llorar tan seguido.

“No puede ser que me deshidrate tanto Gardel (...) me da tanta emoción, sobre todo porque ya no se escriben letras dedicándole a algo tan simple como un camino, un pueblo”, expresó el maestro, quien tampoco se ahorró palabras para aplaudir su porte gaucho y ni hablar de sus cejas, estilizadas para adquirir un mayor parecido al artista original.

Captura de pantalla (CaracolTV)

Luego del viaje por el tango de inicios del siglo XX, el público se trasladó a los años 80 con ‘Camilo Sesto’ y una entonación de ‘Perdóname’ que fue elogiada por Amparo Grisales, quien intervino comentando que la canción es “hermosísima” en la voz del artista auténtico, pero que también sonó bien en la garganta del imitador.

“El movimiento que tiene la melodía y los intervalos los manejaste maravilloso”, expresó la diva, quien le recomendó perder el miedo en las notas altas.

“Siento que a veces te me cohíbes un poquito”, añadió Grisales, en tanto quien Yeison Jiménez calificó de “mágico” el show.

Captura de pantalla (CaracolTV)

La noche pasó de la balada a estar engalanada por la salsa gracias al imitador de Andy Montañez, quien contagió de alegría al exigente jurado y al público presente. Se paró en tarima con un clásico suyo en su época por el Gran Combo de Puerto Rico, ‘Ojitos chinos’.

Desde su llegada, el aspirante contagió de buena vibra el teatro, y como ya es habitual, sorprendió por el portento de su voz. Los jurados quedaron descrestados con el salsero.

“La voz está -dijo Yeison Jiménez-. Tu voz está, a mí me encanta tu personaje y me encantas vos porque esa manera de vivir un concurso de estos es única. Tú te subes a cantar, se te nota que hay nervios pero los transmites como un niño y no como un adulto preocupado. Es muy bonito eso”.

Amparo, por su parte, le recomendó hacer cambios en su look; “hay que volver a las canas”, sugirió.

Captura de pantalla (CaracolTV)

Finalmente, le tocó el turno a uno de los grandes opcionados a llevarse el premio mayor de ‘Yo me llamo’: ‘Leonardo Favio’. Con una sentida interpretación de ‘Si mi guitarra canta como canta’, el jurado, especialmente Amparo Grisales, llegó a romper en llanto no solo por el show del imitador, sino por el mensaje que transmite la canción. Incluso, fue tal la llorada de la diva que Carlos Calero tuvo que pasarle un pañuelo.

“La letra de esa canción es una realidad tan impresionante de lo que uno vive a diario. Yo he decidido casi no salir a la calle, y cuando lo hago es para darle un poquito de alegría a todos esos niñitos que hay en la calle”, dijo Grisales con su voz quebrada, y agregó que el sencillo también hace alusión a la “arrogancia de algunos mandatarios que no parecen personas”.

“Debemos tener más compasión, de verdad, y un poco más de amor”, sentenció Grisales. El artista popular evocó, con la canción, lo que él llamó “las dos caras de la moneda: lo que es tener y no tener” y se acongojó al ver en las calles a niños en condición de vulnerabilidad.

Como propuesta, ‘Leonardo Favio’ afirmó que, en caso de ganar los 40 millones de pesos, donaría la mitad a obras de caridad.

Captura de pantalla (CaracolTV)

Y en efecto, el imitador del cineasta argentino -nuevamente- ganó la gala de este lunes; algo que se ha vuelto costumbre en estas fases del concurso, pues vale decir que en las últimas ediciones, este participante ha sido el más laureado.

