Andrea Serna y Taliana Vargas revelan cinco curiosidades sobre sí mismas

Andrea Serna (presentadora) y Taliana Vargas (exreina de belleza, actriz, presentadora) Foto: Instagram @andreasernafotos y @talianav

Si se habla del mundo de las redes sociales, constantemente se hacen actualizaciones en cuanto a dinámicas se refiere, por ejemplo, por este tiempo ha corrido con éxito una que recibe el nombre de ‘5 curiosidades tuyas’. Al respecto, Taliana Vargas y Andrea Serna, cada una por su cuenta y en sus respectivos perfiles de Instagram, quisieron poner sobre la mesa algunos datos sobre sí mismas de los cuales su público no tuviera mayor conocimiento.

Entonces, a lo largo y ancho de sus cinco revelaciones, Vargas habló de su vitiligo – que no es un tema nuevo, pero en este caso dio cuenta de la edad desde que lo empezó a padecer – además de sus escasas habilidades culinarias.

“1) ¡Tengo vitiligo desde los seis años! Pero con la carga hormonal de los embarazos se me disparó y ahora lo tengo por todo el cuerpo. 2) No soy dulcera, pero me gusta el arroz como a nadie. 3) puedo bailar una noche entera solo tomando agua. 4) Se me quema el agua hirviendo, soy pésima en la cocina. 5. Siempre quise ser monja… Las amo”, redactó la exreina de belleza en sus Historias de Instagram.

Probablemente una considerable parte de su grupo de seguidores en las redes sociales sentirá curiosidad por saber los motivos por los que Taliana Vargas no cumplió su deseo de ser monja, empero, la samaria no amplió la información sobre este tema.

Sin embargo, hasta este punto de su vida, ha sido Señorita Colombia (2007) y, por supuesto, no hay que olvidar que portó el título de virreina en Miss Universo, también por aquella época. Aparte de desempeñarse como reina de belleza, también pisó el terreno artístico de la actuación, además de plasmar su talento como presentadora en un par de programas, por ejemplo, ‘Desafío: La lucha de las regiones (2009).

Taliana Vargas revela 5 curiosidades sobre sí misma. Foto: Instagram @talianav

Dejando de lado el tema de Taliana Vargas, ahora se habla de Andrea Serna. Puede que la presentadora haya realizado muchas entrevistas o expuesto diferentes aspectos de su vida en las redes sociales, empero, aparentemente siempre hay algo que se queda por contar o que sencillamente hay detalles que tienen su momento concreto para hacerse públicos, en este caso, sus curiosidades.

Vale mencionar que, los detalles sobre sí misma distan mucho de los de Taliana Vargas, aunque ambas tienen una preferencia gastronómica por el arroz, pero Serna le añade el huevo.

“1) Que no estudié comunicación social, sino mercadeo y publicidad. 2) Como arroz con huevo como si no hubiera un mañana ¡mi merienda favorita! 3) Crecí en Cali (más caleña que el pandebono), pero nací en Aranzazu (Caldas): tierra de mis abuelos. 4) Siempre creí que, como profesional, trabajaría en un banco, era mi sueño. 5) Aunque no lo hago hace rato, sé tejer croché”.

Es de recordar que, Andrea Serna cuenta con una nutrida carrera como presentadora, ha plasmado su talento al respecto tanto en noticieros como en realities. Para empezar, a principios de los 2000 presentó entretenimiento en Noticias RCN y, durante el último tiempo, su público la vio desenvolverse como presentadora en ‘Desafío The Box’ (2021).

Andrea Serna revela 5 curiosidades sobre sí misma. Foto: Instagram

SEGUIR LEYENDO: