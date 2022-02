Juan Fernando Cristo renunció a su candidatura presidencial: “No era una obsesión”

Juan Fernando Cristo (Colprensa - Álvaro Tavera)

Desde el club de La Aguadora, en los cerros orientales de Bogotá, donde se dio inicio a la Coalición de la Esperanza, el ex ministro Juan Fernando Cristo anunció su decisión este 3 de febrero de no inscribir la candidatura presidencial por lo que no competirá en la consulta.

“Desde que comenzamos este camino, señalé que para mí la candidatura presidencial era una opción, no una obsesión. Por eso, porque prefiero lo colectivo a lo individual, decidí no inscribirme para participar en la consulta. Voy a dedicar todos mis esfuerzos a apoyar y respaldar lo que significa la Coalición Centro Esperanza para los colombianos”, sostuvo a través de un video el exministro Cristo.

Cristo fue uno de los artífices de la creación de esa coalición que nació como una opción, según describió, “de cambio, con liderazgo colectivo y alejada de los extremos”. Se inscribió por su movimiento En Marcha que también tiene candidatos al Congreso.

Sin embargo, en medio de los últimos problemas internos que ha enfrentado la Coalición, Cristo ha asumido la vocería del grupo, la más reciente tras el retiro de Ingrid Betancourt que se opuso a aceptar los apoyos políticos que recibió el también precandidato Alejandro Gaviria.

“Colombia necesita unirse para transformarse. Hemos tenido dificultades. Las últimas semanas no han sido fáciles pero insistimos en el camino porque la Coalición ya no nos pertenece a nosotros. Es de todos los colombianos y no podemos sacrificarla por intereses individuales o por egos y vanidades”, sostuvo en su reciente pronunciamiento.

Cristo continuará en la Coalición como “un soldado de la causa” de manera incondicional, ahora cuando resta poco más de un mes para la consulta e inicia el periodo de campaña de cada uno de los miembros que participará.

La Coalición Centro Esperanza sorteó la separación de Verde Oxígeno con un acuerdo entre los candidatos, y esta semana inició la inscripción de candidaturas. Ya lo han hecho Jorge Enrique Robledo, Alejandro Gaviria y Carlos Amaya, quienes quedaron en firme para competir en la consulta.

Así las cosas, solo resta la inscripción de Juan Manuel Galán por el Nuevo Liberalismo y de Sergio Fajardo, quien recibió el aval del partido Alianza Social Independiente. Entre los cinco deberá salir elegido el candidato que vaya a la primera vuelta presidencial.

Carlos Amaya, precandidato y exgobernador de Boyacá, le propuso a Cristo que tome las riendas de la Coalición. “Gran honor compartir contigo. Eres fundamental para este proyecto político: te invito a que seas el coordinador político de la Coalición Centro Esperanza. Tu capacidad es de gran importancia para continuar construyendo país”, sostuvo.

Reacciones Juan Fernando Cristo

“Lamentar que Juan Fernando Cristo haya decidido renunciar a su precandidatura en la Coalición Centro Esperanza. Pero saludar que siga comprometido con la Coalición, a la que puede prestarle otros valiosos servicios”, sostuvo por su parte el precandidato Robledo.

Reacciones Juan Fernando Cristo

Según dijo Cristo al diario El Tiempo, tras la inscripción de las candidaturas los precandidatos iniciarán un gira por el país para entrar de lleno en campaña, inicialmente por la costa Caribe. Fue enfático en que superar las divisiones internas era necesario para continuar con la convocatoria de votos y ese ha sido su actual propósito.

En esa entrevista, el exministro del Interior durante el gobierno de Juan Manuel Santos, señaló que Gaviria se equivocó por las adhesiones hechas a su campaña con Germán Varón de Cambio Radical y Miguel Ángel Pinto del partido Liberal, pero que había que mirar hacia adelante. Además, no negó la posibilidad de volver a tener acuerdos con Betancourt después de la consulta presidencial.

SEGUIR LEYENDO: