Video: ‘Pautips’ no se guarda nada y revela si en realidad le quitó el novio a una de sus amigas

Pautips. Foto: Instagram @pautips

Durante 2022 las dinámicas de preguntas y respuestas en Instagram han vuelto a llamar la atención, pues a partir de ellas muchas dudas son despejadas con respecto a la intimidad de los famosos, especialmente los influenciadores.

Este fue, precisamente, el caso de Paulina Galindo, mejor conocida como ‘Pautips’, quien a través de una dinámica titulada ‘Qué quieres saber de mí’ se atrevió a hablar de varios aspectos de su vida, personal, incluyendo su relación actual con el creador de contenido, Ronald Moscoso.

Durante la actividad un seguidor fue más allá y le hizo la pregunta: “¿Por qué le quitaste el novio a tu amiga?”, aclarando que el interrogante no era formulado con mala intención, y a pesar de que no mencionó a la amiga, la influenciadora no dudó en contestar, explicando cómo sucedieron los hechos.

“Sí nos conocimos -con Ronald- por ella, pero no tenían nada; incluso, yo fui cómplice del actual esposo de Johanna y su pedida de mano. En el momento en que los conocí a los dos, ya no tenían nada y yo no sabía que habían estado juntos, pero ella ya se casó y tuvo un hijo, y no creo que tenga ningún problema con que estemos juntos”, relató la influenciadora, dando a entender que la amiga en mención ya tiene una familia formada y en ningún momento le ha reprochado su vínculo con Moscoso.

Por otro lado, y mostrando un outfit diferente, la también emprendedora continuó siendo interrogada por su presente y futuro amoroso, a tal punto que alguien le preguntó “¿Te vas a casar?”, y sorprendió su respuesta.

“Claro que sí, yo creo que todo llega a su tiempo”, dijo Galindo, añadiendo que no tiene afán en que llegue ese día y “si llega a pasar, pues qué lindo y maravilloso sería”. Asimismo, complementó asumiendo que espera en algún momento de su vida construir una familia, pero que por ahora está dedicada a la creación de contenido para redes sociales.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas, la creadora de contenido explicó cómo se conoció con su actual pareja y contestó si pensaba o no casarse

Ambas ‘InstaStories’ fueron replicadas por diversas cuentas dedicadas a seguirle la pista a la farándula del país, y una de ellas fue ‘Famosos de la A a la Z’; allí fueron compartidas todo tipo de opiniones: mientras unos afirmaron que es sospechoso el hecho de que ella no se hubiera dado cuenta de la relación de su amiga, otros dijeron que ese tipo de situaciones son hasta comunes.

Reacciones como “La amiga se puede casar 500 veces tener 1000 hijos y jamás me metería con ninguno de sus ex!”; “Duraron 9 años y ella no sabía”; “¿Cómo hacen pa’ meterse con los novios o ex de las amigas?”; “¿Como así que no sabía que tenían algo?”; “Pero ella tiene razón, y dice que no sabía que era su ex. Quizás nunca fueron novios” y “Paulita siempre es inocente”, destacaron en el post que alcanzó más de 20 mil reproducciones en pocas horas.

Por otro lado, cabe mencionar que, Paulina Galindo reveló en julio del año pasado que tenía un noviazgo con el creador de contenido saludable, confirmando los rumores que estaban circulando desde meses anteriores al anuncio.

Justamente el nombre de su pareja fue revelado en otra dinámica de preguntas y respuestas en la que publicó una foto de un momento determinado, al tiempo que ella debía contar la historia detrás.

En medio de esta, sus seguidores le pidieron fotos con otros creadores de contenido, su familia y, por supuesto, su novio. Algunos, incluso se atrevieron a preguntar por él con nombre propio y por primera vez, Paula no lo ocultó, poniendo fin a los rumores.

