Presidente Iván Duque descarta el uso de pruebas caseras para detectar el covid-19

La variante ómicron del covid-19 sigue subiendo los números de contagios en Colombia, en una nueva ola que, aunque parece más leve que las anteriores, preocupa a los médicos y habitantes en general. Debido a esto, empresarios y aerolíneas hicieron un llamado al Gobierno nacional para que sean tenidas en cuenta las pruebas caseras para agilizar los procesos de detección y asilamiento, evitando así más contagios.

A pesar de esto, el presidente Iván Duque descartó la posibilidad de aprobar estas pruebas, pues no son confiables.

Estas pruebas caseras en algunos países se han venido utilizando, pero hoy no podemos decir que sean cien por ciento confiables y en muchos casos también se ha presentado para situaciones de gato por liebre y que sobre todo, después hacen más complicada la trazabilidad sobre personas que puedan solicitar un aislamiento y no hay un mecanismo de control sobre la autenticidad de esas pruebas. Por eso, nosotros lo que estamos haciendo es primero seguir con las normas de la autoridad sanitaria y desde luego hacer una valoración rigurosa y que también estén basadas en los estándares internacionales.

El mandatario agregó que no se va a improvisar con las pruebas y la salud de los colombianos, por lo que negó la posibilidad de promover pruebas caseras.

No vamos a improvisar con eso, vamos a actuar a la topa tolondra. Claramente, nosotros estamos viendo una validación técnica rigurosa con los comités de expertos.

Por último, el mandatario aseguró que ya se dieron indicaciones para seguir los nuevos casos de contagio.

“Sobre eso nosotros ya establecimos unos lineamientos y si usted ha tenido contacto directo con una persona contagiada y no tiene el plan completo de vacunación, debe aislarse aun cuando no tenga síntomas. Si usted tiene síntomas debe aislarse en su residencia por el tiempo que ha destacado la autoridad sanitaria, y si usted tiene todo el plan de vacunación completa ha tenido contacto, pero no presenta síntomas puede seguir en su actividad cotidiana con todas las normas”.

En Colombia, no vacunados tienen de 4 a 9 veces más riesgo de morir

Desde que se inició la inmunización de la población mundial, muchos países han realizado evaluaciones de las diferencias en las tasas de hospitalización y muerte por covid-19 entre personas vacunadas y no vacunadas, como una manera de evaluar la efectividad de las vacunas. En estos estudios se ha evidenciado de manera consistente un importante efecto protector de las vacunas para disminuir el riesgo de enfermedad grave por Sars-Cov2.

En Colombia, la Dirección de Epidemiología y Demografía y la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social adelantan periódicamente actualizaciones del estudio de Efectividad de las vacunas contra el covid-19 – Cohorte Esperanza, el cual arrojó nuevos resultados a nivel país, relevantes para la ola actual que se enfrenta asociada a la variante ómicron.

Julián Fernández, director de Epidemiología, dijo que los hallazgos de este estudio -del periodo entre el 28 de noviembre y el 8 de enero- muestran que, como ya era conocido, el riesgo de hospitalización y muerte se incrementa con la edad.

Sin embargo, en todas las edades, a partir de los 30 años, este riesgo es varias veces más alto para el caso de las personas no vacunadas, comparadas con las personas vacunadas del mismo grupo de edad. “Ejemplo: en Colombia, aquellas personas no vacunadas de 60 a 69 años, durante el mes de diciembre tuvieron cinco veces más riesgo de muerte que las personas vacunadas con esquema completo, del mismo grupo de edad”, apuntó.

Lo mismo sucedió en el grupo de 80 años y más, población en la que se observó la mayor probabilidad de enfermar gravemente y morir por covid-19; pero también en ellos se observó que este riesgo disminuye varias veces en las personas vacunadas con esquema completo.

El director explicó que, “en todos los grupos de edad analizados, consistentemente se observa ese mayor riesgo en las personas no vacunadas, que varió entre 3 a 6 veces, durante el mes de diciembre. Esos riesgos pueden variar de acuerdo con el momento de pico (situación epidemiológica) y el tiempo que haya pasado desde que las personas son vacunadas, dado los cambios de la protección de las vacunas en el tiempo, especialmente cuando no han recibido su refuerzo, por esto en periodos más largos el riesgo relativo estimado puede ser diferente”.

