Ana Lucía Domínguez explica que por cuestión de tiempos no pudo estar en ‘Pasión de gavilanes 2′

Ana Lucía Domínguez. (Instagram)

A través de un video que ha estado circulando en las redes sociales, Ana Lucía Domínguez explicó las razones por las cuáles no participa en la segunda temporada de la tan esperada continuación de la popular novela colombiana ‘Pasión de Gavilanes’. La artista, que en la novela le da vida a Ruth, explicó que por cuestión de tiempos no pudo actuar en esta versión. Justo por los días en los que se grabaría producción, ella estaría grabando otra serie. La coincidencia en los horarios la apartó del proyecto. “No tuve la oportunidad de poder cuadrar los tiempos”, dijo.

“No, precisamente porque esta serie que estuvimos grabando en Colombia, en teoría, se iba a grabar en las mismas fechas de Pasión. Así que por tiempos, como que no se dio. No tuve la oportunidad de cuadrar los tiempos. Pero sé que va a ser un éxito y me la voy a ver junto con ustedes (...) es algo que estamos esperando. Tiene un elenco maravilloso, así que hay que verla”, destacó.

En ese mismo video, la actriz aseguró que la novela no solo le cambió la vida a ella, sino también lo hizo con sus colegas. Recordó que fue de las producciones más vendidas en el mundo. Aseguró que a día de hoy seguidores y algunos de sus colegas la siguen recordando por su trabajo allí.

Los famosos que estarán en 'Pasión de gavilanes 2'.

A la par de la aclaración que hizo Ana Lucía, por estos días, se conoció que la grabación tuvo que ser modificada porque se habrían descubierto casos de coronavirus dentro del equipo de trabajo. Danna García, una de las protagonistas de la novela, reveló, a través de sus redes sociales, que un caso positivo de coronavirus la tiene a ella y a sus compañeros en espera. Aunque se le ordenó a Danna bajar la publicación, internautas inmortalizaron lo escrito por ella.

“Ayer en grabación me maquilló una persona contagiada de covid. Ella había estado en contacto con otras personas positivas, pero al parecer no la aislaron correctamente. Yo confío en Dios, en que está pandemia que nos está afectando a todos sea benevolente”, escribió en Twitter la también actriz de producciones como ‘Bella Calamidades’. El trino, minutos después de la publicación, fue eliminado por la misma Danna y, momentos posteriores, ella explicó las razones por las cuáles lo había hecho, por medio de un video.

“No les voy a mentir, me pidieron quitar el mensaje que puse en redes sociales sobre eso y entiendo por qué y creo que tienen toda la razón (...) creo que no es el momento para generar ningún tipo de pánico, ni de sustos, ni de nada, así que acato instrucciones”, dijo García.

Tal y como lo detalló, ella se encuentra bien y, hasta el momento, se encuentra libre del virus. Es de resaltar que la actriz fue noticia durante meses pasados debido a las fuertes consecuencias que dejó el coronavirus en su cuerpo.

El equipo de trabajo que está detrás de la realización de ‘Pasión de Gavilanes 2′, contó Danna, está conformado por más de 360 personas, por lo que está sometida a un aislamiento especial para evitar que el virus alcance a sus demás colegas.

“No se puede decir que bastantes porque para un porcentaje tan grande de personas no son bastantes casos, pero sí. Es normal. Yo misma no sé cuántos y no quiero saber porque mientras estemos sanos y nos cuidemos todos y estemos en un entorno positivo y constructivo creo que eso es lo que hay que hacer y seguimos trabajando”, compartió Danna en su video explicativo.

Seguir leyendo: