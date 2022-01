“Los impuestos son por tener carro, lo invito a que lo venda”: Claudia López

Trancón en Bogotá (Colprensa)

En la mañana de este 11 de enero, en una entrevista con Noticias Caracol la alcaldesa de la capital colombiana, Claudia López, hizo una detallada explicación sobre el nuevo modelo del pico y placa en Bogotá que comenzó este martes, con un horario entre 6:00 a. m, y 9:00 p. m. y entregó algunas declaraciones que han causado molestia entre la ciudadanía.

La alcaldesa respondió a quienes la han criticado por ampliar el horario del pico y placa, pues seguirán pagando la misma cantidad de impuestos por usar el carro solamente ocho meses al año. La respuesta de la alcaldesa fue que, “los impuestos son por tener carro. Lo invito a que lo venda, use bicicleta, use transporte público o compártalo”.

Para justificar su posición, la alcaldesa explicó que, “si seguimos usando un vehículo una persona no hay vía que alcance, no hay ciudad que alcance, no hay planeta que alcance”.

También, previendo que para muchos ciudadanos la opción para no verse afectados por la restricción en la movilidad sería adquirir un nuevo automóvil, sugirió: “no compre un carro adicional, no compre moto, comparta su carro o pague por salir”, advirtiendo que esto aumentaría los trancones.

Y es que, según López, “solo el 20 % de los bogotanos tenemos carro, somos una minoría privilegiada que usa el 85 % del espacio de movilidad. Si hay algo inequitativo en Bogotá es el uso de espacio público de movilidad. No hay derecho, no es lógico que el 20 % de los bogotanos congestionen, tranquen, contaminen y enfermen al 100 % de los bogotanos, eso no lo paga ningún impuesto”.

Los comentarios de la alcaldesa invitando a no usar o vender el carro, ya han despertado todo tipo de comentarios en redes sociales de los ciudadanos.

La alcaldesa también explicó la medida busca sacar de circulación a más de 950.000 automóviles para facilitar y avanzar en el trabajo en los 500 frentes de obras de movilidad que el Distrito Capital tiene planeados para 2022, evitando el colapso de las vías en la capital.

¿Cómo ‘hacerle el quite’ al pico y placa?

En la reglamentación del nuevo modelo de pico y placa hay una serie de excepciones para poder sacar el carro, de ser necesario. La alcaldesa invitó a la ciudadanía a priorizar el uso compartido del carro, que al ser ocupado por tres o más personas, en un mismo trayecto, queda libre de la restricción.

El llamado ‘pico y placa solidario’ también contempla el pago de una tarifa especial para que los carros se ‘salten el pico y placa’. Para acceder a este, los ciudadanos se deben registrar en la página web de la Secretaría de Movilidad y pagar unas tarifas para así quedar exentos de la restricción de movilidad.

Las tarifas

- por un día 51.700 pesos

- por un mes 413.000 pesos

- por seis meses 2.066.200 pesos.

Estas tarifas dependen de tres factores:

1. Impacto ambiental (determinado a partir del cilindraje, combustible y modelo del vehículo).

2. Avalúo

3. Municipio de registro, (los vehículos registrados en municipios diferentes a Bogotá pagan más por la excepción que los que están matriculados en la ciudad).

Así mismo, la alcaldesa fue enfática al recordar el uso compartido del vehículo e invitó a las empresas a modificar los horarios de ingreso y salida de los trabajadores. Y una vez más exhortó a los bogotanos a usar el transporte público recalcando que “lo que nos cuida del COVID no es usar carro, lo que nos cuida del COVID es vacunarnos”.

“El transporte público es mucho más seguro que un carro, las estaciones son ventiladas y abiertas, los buses están dispuestos con cámaras, ventanas, espacios de ventilación y hay obligación estricta de usar tapabocas”, dijo.

SEGUIR LEYENDO: