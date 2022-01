Los Gilinski pasan a ser los segundos mayores accionistas de Sura tras el cierre de la OPA

Foto de archivo. Vista general del edificio sede del colombiano Grupo Sura en la ciudad de Medellín, Colombia, 27 de febrero, 2018. REUTERS/Fredy Builes

Este 11 de enero cerró la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de JGDB Holdings del Grupo Gilinski por Sura, y 3.989 de accionistas de la compañía de inversiones y seguros decidieron vender.

Tales intenciones de venta equivalen a 118,92 millones de acciones, de acuerdo con el reporte de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), es decir, el 80,23% del tope a comprar. Así, pues, el grupo empresarial caleño pasará a ser el segundo máximo accionista de Sura.

Por encima del Grupo Gilinski, que se quedó con el 25,42 % de las acciones, solo está Grupo Argos, con el control del 27,27 %, más el 6,02 perteneciente a Cementos Argos y el 2,28 % a la Fundación Grupo Argos.

La conclusión de la OPA no solo llevó a los Gilinski a integrar la junta directiva de Sura, uno de los principales bastiones financieros del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), sino el desplazamiento del segundo lugar en acciones del Grupo Nutresa (13,04 %).

Aunque ya es un hecho la compra de las acciones, el Grupo Gilinski tendrá que esperar a que el BVC se las adjudique, es decir cinco días calendario, pero como el sábado 15 y el domingo 16 de este mes no son días hábiles, se realizaría a más tardar el viernes. Eso sí, las aceptaciones de venta serán sometidas a un proceso de de validación y aceptación, conforme con numeral 15.2 del Instructivo Operativo N°. 010, publicado en el Boletín Normativo No. 046 del 21 de diciembre de 2021.

Ahora bien, el pago a quienes vendieron sus acciones se realizaría el 19 de enero, conforme con el cronograma planteado en el OPA por Gilinski. El valor que recibirán por cada acción será de US$8,01 y, en pesos, lo que diga a TRM (tasa representativa del mercado) vigente cuando se realice la adjudicación.

Del total de 467′909.675 acciones del Grupo Sura en circulación, 118′925.444 acciones ahora pertenecen a los Gilinski, que al hacer parte de la junta directiva podrá ejercer cualquier derecho que la ley le confiere a los accionistas a grupos minoritarios, como la realización de inversiones o alianzas estratégicas. De hecho, en uno de los cuadernillos de la Opa, este grupo planteó:

“que se analice y sopesen los posibles beneficios y desventajas de una posible alianza estratégica entre las instituciones financieras del Conglomerado Financiero Sura - Bancolombia y las instituciones que conforman el Conglomerado Financiero GNB Sudameris Colombia o inclusive una integración de los dos conglomerados”.

Para resaltar: hoy la cotización de cada acción de Sura en la bolsa es de $30.180, valor que se asemeja al de febrero de 2020, antes de la llegada del covid-19 a Colombia. El 18 de febrero de ese año, llegó a estar en $ 33.600, si bien en marzo comenzó a desplomarse, incluso llegó a los $ 15.000.

