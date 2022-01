Mayordomo de Sanclemente entrega más detalles sobre lo ocurrido con la ‘narcofinca’

Fernando Sanclemente, exembajador de Colombia en Uruguay, en una fotografía de archivo. EFE/Raúl Martínez

Laureano Martínez, el mayordomo del exembajador de Colombia en Uruguay Fernando Sanclemente, entregó más detalles sobre la ‘narcofinca’ y su exjefe, declaraciones que dejan aún peor parado al exfuncionario, que fue acusado oficialmente de destruir pruebas en diciembre pasado.

En diálogo con La W, Martínez aseguró que Fernando Sanclemente tenía pleno conocimiento de todo lo que se hacía en la finca de su propiedad a diario.

“Él siempre preguntaba cómo iban los arriendos de la finca, la ganadería, hablábamos cada tercer día”, dijo Martínez sobre el exembajador.

Pero el extrabajador de la ‘narcofinca’ no solo se refirió a que Sanclemente era consciente de lo que se hacía a diario en su terreno, sino también habló sobre la presunta desaparición de pruebas por la que se acusó oficialmente al exfuncionario.

“Cuando volví (del búnker la Fiscalía) lo habían quemado, no dieron orden de sacar mis cosas. Había unos computadores y unos celulares. Cuando volvió mi hija, se había quemado todo lo relacionado con la finca”, dijo Martínez y explicó que se destruyó “toda la información de presupuestos, gastos, arriendos”.

Fernando Sanclemente dijo que todo es un montaje en su contra

Luego de las declaraciones del mayordomo, el exembajador habló con la misma emisora y señaló que fue víctima de sus trabajadores.

Según Fernando Sanclemente, el laboratorio de coca en su finca se montó sin su autorización por parte de los trabajadores que estaban en el sitio. Sobre la quema de pruebas, dijo que tampoco tiene relación alguna.

“Es una canallada, una infamia. He sido víctima de esas circunstancias. Me sembraron un laboratorio, pero jamás bajo mi autorización se facilitó ningún tipo de esa actividad completamente ilícita. Un abuso de confianza en mi ausencia cuando me desempeñaba como embajador en el Uruguay”, le dijo el acusado a la emisora.

Cabe recordar que, todo este caso se destapó el 12 de febrero de 2020, cuando la Fiscalía y la Policía encontraron tres laboratorios para el procesamiento de cocaína en una finca denominada Haras de San Fernando, en Guasca, Cundinamarca.

Fiscalía General de la Nación imputó a Fernando Sanclemente

El pasado 13 de diciembre durante la diligencia de imputación de cargos contra el exembajador de Colombia en Uruguay Fernando Sanclemente, la Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de ocultamiento, destrucción o alteración de material probatorio.

De acuerdo con Noticias RCN, en la audiencia se presentaron pruebas de que en la propiedad se hallaron siete toneladas de insumos químicos para la elaboración de la droga, al igual que mil gramos de cocaína. Pese a que el ente acusador presentó los argumentos contra Sanclamente, este se declaró inocente y no aceptó los cargos. Así las cosas, de ser encontrado culpable podría terminar pagando entre cuatro y 12 años y una multa de entre 200 y cinco 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

“Ha derivado de varias investigaciones y en otros casos donde ya nos encontramos en la etapa de juzgamiento, pero adicional a eso, como referir también se ve afectado el proceso de colaboración bajo la modalidad de principio oportunidad por parte del señor Laureano Martínez quien está siendo procesado por estos hechos”, dijo el fiscal del caso.

