Hermano de Mauricio Leal comenzó el proceso de sucesión por los bienes del estilista

Jhonier, hermano de Mauricio Leal, entregó nuevos detalles sobre el caso. Foto: Instagram @jhonierlealpeluqueria

El caso abierto por el doble homicidio del afamado estilista Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández, encontrados muertos el pasado 22 de noviembre en su casa en La Calera sigue dejando dudas a los investigadores y especulaciones en las redes sociales. Mientras la investigación avanza, los bienes del peluquero ya se estarían dividiendo entre sus familiares.

El diario bogotano El Tiempo reveló que, según información exclusiva a la que tuvo acceso, Jhonier Leal, hermano del estilista fallecido, ya habría iniciado el proceso para la sucesión y así repartir, distribuir y asignar los bienes y obligaciones de sus dos familiares asesinados.

Según el medio, el pasado 17 de diciembre se convocó a una asamblea extraordinaria de accionistas de Mauricio Leal Peluquería S. A. S., pero como el único socio era Mauricio Leal, quien se presentó como gerente de la compañía fue su hermano mayor Jhonier Leal.

Ese mismo día, el hermano del peluquero, quien comparte la misma profesión, quedó ante la empresa como “representante legal de la sucesión y administrador de los bienes de la sociedad”, señaló el diario.

Agregaron que, además del salón de belleza ubicado al norte Bogotá, aparecen otro más en Cali y el que se abrió en Cajicá. De la misma forma, aparecen dentro de los bienes un restaurante recién inaugurado y llamado Maitoleal coffee lounge bar, cuentas bancarias y otros bienes. El Tiempo estableció, gracias a una fuente cercana al caso, que en la reunión también estuvo presente Luz Elena Betancourt Mejía, una caleña muy cercana a la familia.

Esta persona agregó al diario que Jhonier Leal contó con el apoyo de los demás integrantes de la familia para asumir como representante legal. El medio señaló que para los investigadores es curiosos que Leal haya iniciado este proceso sin esperar a los resultados de las investigaciones.

Esta semana, mientras la Fiscalía General de la Nación adelanta las investigaciones para esclarecer el origen de los bienes de Mauricio Leal, ante un presunto lavado de activos, también se conoció el monto de la fortuna del asesinado estilista.

Para el ente acusador, el crecimiento económico del peluquero, quien fue encontrado sin vida junto a su madre, Marleny Hernández, el pasado 22 de noviembre en su casa en La Calera, tiene dudosos movimientos. Si bien su actividad financiera estaba vinculada con la peluquería y otros negocios, que venían creciendo desde el 2020, el miembros del CTI allanaron su vivienda, emprendimientos y demás vienes con el fin de encontrar pruebas, empezando por las facturas y legajos de contabilidad.

En medio de las pesquisas, el diario El Tiempo aseguró haber tenido acceso a los libros contables de Mauricio Peluquería S.A.S. El estilista colombiano “registraba activos por $ 4.700 millones y un patrimonio neto de cerca de $ 3.000 millones”, acorde a la información publicada por la unidad investigativa del medio.

Por otro lado, en la publicación se establece que las deudas de Leal, según los datos reportados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), no superaban los $ 600 millones.

El hermano de Leal también habló recientemente con la revista Semana sobre las especulaciones que han surgido en medio de la investigación y de las personas que han señalado que él podría estar involucrado con la muerte de su madre y hermano.

Jhonier Leal manifestó a la revista que “Me duele mucho que me señalen, pero yo estoy esperando que salgan la investigación porque es muy difícil contestarle a todo el mundo y decirles que yo no hice nada. O darles explicaciones a todos el mundo. Solamente pido un poco de paciencia, que se calmen un poco y entiendan el dolor que estoy viviendo y que está viviendo toda mi familia con esta situación”.

