Estas son las razones por las cuales Daniella Álvarez no estará en la nueva temporada de ‘El Desafío’: Gabriela Tafur tomará su lugar

Gabriela Tafur y Daniella Álvarez

Durante esta semana, el Canal Caracol dejó ver una lista de las producciones que estarán acompañando a sus televidentes en el 2022. ‘El Desafío’, por supuesto, y como cada año, fue confirmado en su realización, sin embargo, Daniella Álvarez, una de las presentadoras de la más reciente versión, no estará presenta en la nueva entrega. Fue en una entrevista con el portal informativo de Pulzo en la que se confirmó que será Gabriela Tafur la nueva integrante del elenco del reality de habilidad física y resistencia.

Sebastián Martino, director de Realities y Grandes Formatos del Canal Caracol Televisión, confirmó a ese medio de comunicación que, por temas de salud, es mejor que Daniella no participe en en el programa. Es importante recordar que Álvarez se ha enfrentado a varias situaciones complejas de salud, una de ellas, incluso, hizo que los médicos especialistas tuvieran que amputarle una de sus piernas.

“Para bien de Daniella, le vienen unos meses donde el tratamiento es muy duro y tiene que ser constante. Entonces, como tenemos que mantener la burbuja, lamentablemente ella no nos puede acompañar (...) Obviamente, la salud siempre va a estar por delante de cualquier proyecto, pero para nosotros ella es parte de la familia y lo que queremos es que se pueda recuperar”, comentó Sebastián.

Aunque Daniella no estará permanentemente, de acuerdo con lo que reveló el directivo, sí tendrá algunas apariciones especiales en el programa. Daniella, en el formato, hacía el papel de la anfitriona de la casa más lujosa a la que podían acceder los participantes del concurso dependiendo de su desempeño en las pruebas.

Si lograban ganar, terminaban durmiendo en una casa con todas las comodidades, por el contrario, si perdían, terminaban en un espacio fuera de lo común, sin agua, comida o camas. Álvarez, en la casa, los recibía con alimentos especiales, bebidas o incluso con sorpresas musicales. La encargada de eso, ahora, será Tafur. “(Daniella) Va a sorprender en algunos momentos, y quien va a asumir su rol es Gabriela Tafur, una chica muy talentosa, bonita y con muchas ganas”, agregó Martino para Pulzo.

Mientras Daniella se encuentra en proceso de recuperación y adelanta otros proyectos profesionales, Gabriela Tafur se encuentra promocionando su libro. La también abogada de la universidad de los Andes ocupó el puesto de señorita Colombia en el año 2018, Álvarez estuvo en la misma posición pero en el año 2011. Gabriela, con la ayuda de editorial Planeta, lanzó ‘En todo su derecho’.

“Aporta una mirada del país que yo he vivido, desde una serie de decisiones que he tomado, de aprendizajes que he adquirido y desde el análisis que he hecho a partir de cotejar lo que estudié con lo que evidencié en mis viajes como Señorita Colombia. Es, en últimas, una visión de país forjada desde diferentes ámbitos: mi vida personal, mi carrera profesional y mi faceta de reina”, declaró Tafur respecto a su libro.

En diferentes entrevistas, la colombiana aseguró que en ocasiones se ha cuestionado su inteligencia por el hecho de haber sido reina, incluso, se le ha juzgado, aún y cuando adelantó sus estudios profesionales completos en Derecho. La caleña, como lo ha dicho ella misma, sabe que ‘calladita’ no se ve más ‘bonita’.

“La mujer debe ejercer cualquier oficio en libertad, y debe decidir libremente como quiere proyectarse, cómo quiere vivir y qué quiere hacer”, argumentó la exreina que, en su participación en el concurso de belleza internacional Miss Universo, quedó dentro de las cinco mujeres más hermosas. La Surafricana Zozibini Tunzi fue la ganadora ese año.

“Ha sido un proceso muy bonito, difícil de verdad porque no soy escritora y sentarse a escribir y plasmar todo lo que tenía en la cabeza durante tanto tiempo fue un reto, pero un reto muy bonito”, señaló la exreina durante el lanzamiento de su primera publicación.





Seguir leyendo: