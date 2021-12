Deportivo Cali buscará asegurar su décima corona desde este domingo

Acciones del encuentro por la Copa Sudamericana entre Deportivo Cali y Deportes Tolima, que ganó éste último por global de 3-0

Este domingo se jugará el primer partido de la final de la Liga BetPlay entre Deportivo Cali y Deportes Tolima a las 6:00 p.m. en el estadio del cuadro azucarero. Por su lado, el equipo de Rafael Dudamel buscará sumar su décima estrella, mientras que los ‘pijaos’ defenderán el título que ostentan.

Para esta edición del torneo local será la segunda vez que estos dos equipos se encuentran en una final. Deportivo Cali y Deportes Tolima ya definieron un título en torneos cortos. La primera estrella del vinotinto fue en el segundo semestre en el año 2003 tras superar al equipo vallecaucano en la gran final.

Tolima se impuso 2-0 en el juego de ida en Ibagué, pero Deportivo Cali igualó el global con el 3-1 en el partido de vuelta, por lo que se definió en penales. El Vinotinto se quedó con el trofeo tras ganar 4-2 la serie desde el punto blanco.

Ahora, el equipo del entrenador venezolano de las seis fechas de la fase cuadrangular empató y perdió un partido y ganó cuatro, dejándolo así líder del grupo A y clasificado a la final desde la jornada número cuatro tras eliminar a Atlético Nacional 2-1. Hasta ese momento, sumaron 13 unidades y consiguieron 5 goles a favor.

Por parte del equipo del Tolima, ganó y empató tres duelos, sumando así en la fase de cuadrangulares 12 puntos y 6 goles a favor. En el caso del grupo B, el cuadro de Hernán Torres confirmó su pase ala final hasta el pasado jueves cuando empataron contra Alianza Petrolera y Millonarios le ganó al América, pero no le alcanzó para dejar por fuera al actual campeón.

Cabe resaltar que en el primer semestre de la Liga BetPlay el Cali quedó eliminado en los cuartos de final por el elenco de Hernán Torres después de perder en la ida por 3-0 ambos juegos. Y el Tolima se coronó campeón este año tras vencer a Millonarios 3-1 en el marcador global.

Previo al duelo final, cada entrenador dio sus sensaciones para el encuentro de este domingo.

Por su lado, Hernán Torres comentó que: “El equipo ha tenido jerarquía, hemos tenido momentos difíciles y nos recuperamos por esa hambre de triunfo. En toda la campaña no ha sido color de rosa, hemos tenido bajones, circunstancias futbolísticas, y lo hemos sacado adelante. Este es un equipo maduro en muchos aspectos. Lo lindo de las finales es ver los estadios llenos, que lo vivamos en paz, no se justifica perder la vida por un partido de fútbol”.

Y sobre del desgaste de sus jugadores, que tuvieron menos tiempo de descanso que los deportistas azucareros, comentó: “Sería ilógico decirle que no nos va a afectar, pero así está programado el torneo, no hay tiempo para recuperarnos, tenemos 21 jugadores habilitados. Hemos tenido muchas variantes por lesiones, ustedes saben que yo casi no cambio. Hay que esperar a ver quiénes pueden estar, todos los partidos son intensos, no solo de Tolima, todos los que estábamos en cuadrangulares. Hay que luchar contra todo”.

Y Rafael Dudamel dijo: He recordado mucho eso estos días, trato de encontrar similitudes. Siento envidia por los jugadores, quisiera volver a vivirlo ahora como jugador. No se han guardado nada y eso el hincha lo reconoce y lo agradece. Muchos no habían nacido. Jhojan Valencia no había nacido y seguro Manuel, su papá, se lo contará. Pasó mucho tiempo para vivir este momento y como ellos me han permitido liderarlos. Esperamos que sea una fiesta en mayúsculas”.

Deportivo Cali comenzó siendo el local, ante esto el entrenador venezolano comentó que: “Son muchos puntos, muchos aspectos que atendimos. Si me tengo que quedar con una sola es decirle a sus caras que tenemos un gran plantel y que creemos en ustedes. Cada uno de ellos sabe el lugar que ocupa en el plantel. La jerarquía y la sapiencia de ellos es importante. Descanso tranquilo porque ellos saben competir en este nivel de exigencia. Más que hablarles es corregir pequeños detalles. Eso me deja muy tranquilo”.

Alineaciones probables

Deportivo Cali:

Guillermo De Amores; Juan Camilo Angulo (Juan Esteban Franco), Jorge Marsiglia, Hernán Menosse, Kevin Velasco; Jhojan Valencia, Andrés Colorado, Teófilo Gutiérrez, Jhon Vásquez; Harold Preciado, Ángelo Rodríguez.

Director técnico: Rafael Dudamel.

Deportes Tolima:

William Cuesta; Harold Gómez, Julián Quiñones, Sergio Mosquera, Junior Hernández; Cristian Trujillo, Juan David Ríos, Daniel Cataño, Luis Miranda; Ómar Albornoz, Gustavo Ramírez.

Director técnico: Hernán Torres.

Árbitro: Wílmar Roldán (Antioquia)

Partido de ida:

Fecha: Domingo 19 de diciembre

Deportivo Cali Vs. Deportes Tolima

Hora: 6:00 p.m..

Estadio: Deportivo Cali.

Partido de vuelta:

Fecha: Miércoles 22 de diciembre

Deportes Tolima vs Deportivo Cali

Hora: 7:30 p.m..

Estadio: Manuel Murillo Toro.

