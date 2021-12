Aumentos en el precio de la cerveza se siguen reportando, ahora los tenderos de Barranquilla y Neiva se ven afectados

Superintendecia estudia sanción a Bavaria por escasez de cerveza. Foto de referencia.

Desde hace varias semanas se viene alertando sobre la escasez y el aumento de precio de varios productos de la canasta familiar como la leche, los huevos y la carne, situación que ya afecta los bolsillos de varios hogares colombianos. Sin embargo, las celebraciones de fin de año también han entrado en problemas ante la falta y el alto precio de la cerveza en el país.

Al menos en Bogotá, los vendedores de cerveza al detal han visto cambios en las condiciones para la compra de cerveza de las principales marcas del país. Pero para el final de esta semana, Barranquilla y Neiva también reportan escasez y aumento en el valor de este producto.

El panorama en Barranquilla, por ejemplo, es que en alrededor de 9.000 tiendas de barrios y 200 establecimientos de diversión las neveras y enfriadores ya se empiezan a ver más vacíos de lo que se acostumbraba, especialmente, para las festividades. Los tenderos han reportado que ya no encuentran cervezas de algunas marcas en específico y los precios están aumentando.

Según el medio local Zona Cero, el presidente de la Unión de Comerciantes, Carlos Marín, infirmó que “hay bastante escasez del producto. Ha subido el 15 por ciento, los pedidos llegan incompletos y en muchas ocasiones no llegan el día que se necesita sino días posteriores. Sumado a que en esta época del año, se incrementa mucho el consumo también”.

Los comerciantes de la capital del Atlántico, además, han denunciado que los mayoristas de la ciudad también estarían acaparando y aumentando los precios del producto, lo que generaría que en los próximos días la gente se acerque a las tiendas de los barrios y comercios para encontrarse con las neveras vacías. “Lo que va a pasar es que la gente va a querer tomar cerveza y de pronto no va encontrar cerveza en las tiendas. Esperemos que no sea así, esperamos que Bavaria nos entienda y nos despache los pedidos a tiempo y en las cantidades que se requiera”, señalaron los comerciantes al medio.

Por su parte, en Neiva la situación está manifestándose de la misma manera. En este caso la denuncia la hizo la Asociación de Establecimientos Nocturnos - Asobares quienes señalaron que en la ciudad se están reportando aumentos en el precio de la cerveza por hasta 500 pesos.

Los comerciantes de la ciudad denuncian que se han visto gravemente afectados por este aumento, puesto que para no perder a los clientes ellos están asumiendo el sobrecosto. “La situación se presenta desde hace mes y medio en esta ciudad, y aun no hay respuesta a lo que se presenta; sin embargo, no hay respuesta”, aseguró Fabio Guzmán, director de Asobares.

Según los tenderos, ya no pueden pedir grandes cantidades de canastas de cerveza, sino que están limitados a un determinado número de unidades. Además, ahora tienen que entregar el envase correspondiente a la marca solicitada, para poder recibir las botellas llenas; a lo que se suma un aumento de los precios.

Al respecto de la escasez, Bavaria se pronunció recientemente señalando que esto ocurre por la “crisis de oferta de productos, los problemas de materias primas y de contenedores y en el caso colombiano el paro nacional” que hubo a mitad de este año.

Y agregaron que a este factor se suma el alto consumo de cerveza para estas fechas, “la estacionalidad característica del consumo de cerveza en Navidad y fin de año y al alto crecimiento de la demanda en 2021”, explicaron. Además, desde la empresa hicieron un llamado a los distribuidores y tenderos para que respeten la política sugerida de precio y haya alzas que perjudiquen a los consumidores.

