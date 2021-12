Angélica Lozano no inscribió su candidatura en la lista al Senado de la Coalición Centro Esperanza

En la foto: Angélica Lozano, senadora. (Colprensa - Álvaro Tavera)

La renuncia al partido Alianza Verde de la senadora Angélica Lozano, dos días antes de que las colectividades presentaran sus listas ante la Registraduría para las próximas elecciones legislativas, causó toda una polémica en el país.

La carta con la que anunció su renuncia al partido con el que su esposa, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López ganó las elecciones en 2019, se conoció el pasado sábado 11 de diciembre, donde señaló que “la democracia colombiana necesita ciudadanos y partidos políticos que dicen la verdad y honran la palabra”; además, agregó un fuerte mensaje donde dijo que “no puedo tolerar más el incumplimiento sistemático de las decisiones tomadas en la Dirección nacional”.

El partido no solo rechazó la carta de Lozano, sino que también le insistió para que no se apartara de la colectividad en la que había construido buena parte de su carrera política. Tras dichos comentarios, Lozano dio a entender que no volvería al Congreso.

Pues bien, luego de que este lunes 13 de diciembre se cumplió el plazo para que los candidatos a Cámara y Senado inscribieran sus listas, se dijo que el nombre de Angélica Lozano no aparecía en el puesto 10 del equipo de candidatos que conformó la Coalición Centro Esperanza.

De hecho, horas más tarde el representante de la Alianza Verde, Inti Asprilla hizo una curiosa publicación en la que no usó el nombre de Lozano, pero sí el número que tendría en la lista y confirmó que no vio su nombre en el grupo de candidatos de su movimiento. Además, aprovechó para dejarle una vehemente crítica.

“Volvió, hizo cambiar a la brava varías cosas en las listas a la Cámara de Representantes, en la discusión de números para el Senado pidió el número 10 pasando encima incluso de sus amigos dentro del partido. Y ahora no la veo en la lista oficial de candidatos! Adivinen quién es?”, trinó Asprilla en su cuenta de Twitter.

En la publicación, varios internautas aseguraron que hablaba de la propia Angélica Lozano. Sin embargo, ni ella, ni el partido se han pronunciado sobre sus aspiraciones legislativas.

Infobae Colombia se contactó con el equipo de prensa de la Alianza Verde, quienes confirmaron que, en efecto, la senadora no postuló su nombre en la lista de ayer y desconocen si lo hará el próximo 20 de diciembre, fecha límite que dispuso la Registraduría para hacer modificaciones a los grupos presentados este lunes.

Además, es todo un misterio cuáles son las aspiraciones de la senadora verde. Incluso, su misma jefa de prensa aseguró a este medio no tener información sobre los pasos a seguir de Lozano.

Cabe recordar que tras su renuncia al partido del girasol, ella misma reconoció que podría quedarse sin llegar al Congreso cuando un usuario en Twitter se lo preguntó: “¿quedas habilitada para ingresar al congreso por otro partido, o ya pailas?”.

A lo que la senadora respondió que está inhabilitada y sobre los que decían que estaría en el partido Verde Oxígeno, descartó esa opción: “Mi vínculo histórico con Oxígeno es gran orgullo de mi vida. No buscaré ingreso en 3 días para ser candidata”, dijo, y se refirió a la posible doble militancia si se une al partido de Ingrid Betancourt.

“Poder puedo, mi vinculo político con el Partido Verde Oxígeno es probado desde el 2000. No haré ningún trámite legal para ser candidata pasado mañana. La difamación y hostigamiento que me han hecho es que soy calculadora: Nada. Suelto sin plan B”, señaló.

Por ahora, se desconoce si Lozano se presentara en última fecha el 20 de diciembre. Sin embargo, así quedaron los primeros lugares de la lista de la Coalición Centro Esperanza al Senado:

1 Humberto De la Calle - Verde Oxígeno

2 Viviana Barberena Nisinblat - Alianza Verde

3 Sandra Liliana Ortiz Nova - Alianza Verde

4 Berenice Bedoya - ASI

5 Jorge Londoño - Alianza Verde

6 Jaime Hernández Amin - ASI

7 Ivan Leonidas Name Vasquez - Alianza Verde

8 León Fredy Muñoz Lopera - Alianza Verde

9 Edison Delgado Martínez - Colombia Renaciente

10 Lyda Zamira González López - Alianza Verde

