El audio del arquero de Nacional por el que tuvo que pedirle disculpas a los hinchas

Aldair Quintana, que el 11 de julio cumplirá 27 años, es pretendido por el Venezia FC.

No son buenos días al interior de Atlético Nacional, luego de quedar sin opciones de clasificar a la final del segundo semestre del fútbol colombiano, se filtró un audio de su portero donde se refiere con fuertes palabras a la hinchada de Atlético Nacional.

En la conversación con lo que sería un amigo, Aldair dice que el ambiente estaba muy pesado, “En lo personal, obviamente se cometieron los errores; pero yo creo que es más lo bueno que lo malo, huevón... Pero a estos malparidos no les gusta nada, es muy jodido huevón”.

Esto obligó al jugador emitir un comunicado ofreciendo excusas a la hinchada pues no debió referirse en esos términos, aunque si manifestó que los audios estuvieron descontextualizados. Además, manifestó su compromiso con el club.

Por su parte, Atlético Nacional emitió un comunicado buscando aclarar lo sucedido, manifestando su respaldo al portero que ofreció excusas a los colaboradores y jugadores y condenando los hechos los que catalogaron como mal intencionados

“En cualquier caso, como institución rechazamos y condenamos enfáticamente los intereses malintencionados que están detrás de la grabación, la forma como se obtiene y su posterior publicación, ya que no sólo atentan contra el derecho fundamental que tienen todas las personas a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre y al carácter inviolable de las comunicaciones privadas (Artículo 15 de la Constitución Política), sino que además busca aprovecharse de la persona, de un resultado adverso y un momento coyuntural del Club para publicarlo y someterlo a una edición grotesca y con sevicia, donde su clara intención es sacar de contexto una expresión coloquial para generarle conflictos con la afición”.

Presidente de Atlético Nacional aclaró los rumores sobre el posible despido del técnico Alejandro Restrepo

Como era de esperarse, el principal señalado del presente del equipo es su técnico, Alejandro Restrepo, pues el nivel futbolístico de los últimos juegos no ha estado acorde a lo mostrado en la fase del todos contra todos y sus decisiones al mando del equipo han despertado varios cuestionamientos, tanto así que su continuidad está en duda hoy por hoy. Pero todo parece indicar que desde la dirigencia no se ha pensado en esa posibilidad, ya que no sería una buena decisión cambiar de cuerpo técnico en las instancias definitivas del certamen. Así lo confirmó el presidente del club, Emilio Gutiérrez, encargado de tomar las decisiones administrativas del equipo. En Diálogo con ESPN, el directivo manifestó: “estamos convencidos de que en Alejandro tenemos un representante fiel de la esencia de Atlético Nacional. Debemos mejorar, pero esto es un proceso donde todos estamos sumando”. Gutiérrez además recordó cuando Nacional consiguió su última Copa Libertadores, luego de conformar un proceso de años, pues fue claro al decir que Restrepo tiene el potencial suficiente para encabezar el grupo actual.

SIGA LEYENDO:

“Aquí lo que tenemos es un poco de ‘voltiarepas’”: alcalde de Ciénaga sobre Carlos Vives y el Pibe Valderrama