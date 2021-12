“Nosotros dijimos que era un pacto sin vetos”, Gustavo Petro sigue defendiendo alianza con Luis Pérez

La potencial llegada de Luis Pérez, exgobernador de Antioquia, al denominado Pacto Histórico, que reúne partidos de izquierda y movimientos alternativos, generó toda clase de repercusiones en la opinión pública: desde seguidores hasta opositores. La razón es que el exgobernador de Antioquia tiene un historial en la política colombiana que se aleja de las propuestas del colectivo alternativo.

Pérez es recordado por su historial político que estuvo respaldado por el uribismo y Cambio Radical. Además, muchos se refirieron a que el político fungía de alcalde de la capital antioqueña cuando se llevo acabo la Operación Orión liderado por el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez y la entonces ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez. En el operativo que fue encabezado por el ejército en compañía de grupos paramilitares, como fue señalado por diversas investigaciones, murieron cuatro militares, seis civiles y seis miembros de grupos armados, además, hubo un promedio de 70 desaparecidos.

En ese momento y ante las múltiples explicaciones que le pidieron sus seguidores el senador de la Colombia Humana escribió en su Twitter: “El Pacto Histórico es entre diferentes, si no, no es Pacto, No estamos construyendo un partido, sino una forma de gobernar donde es imprescindible el acuerdo sobre lo fundamental que garantice realmente los derechos esenciales de las personas”.

Ahora en una entrevista para el diario colombiano El Espectador, el precandidato presidencial se refirió una vez más al tema y explicó que todo se produjo por una foto y además, que se dio un mal trato de la información.

“Se produce una infidencia de una foto cuando apenas había una conversación, sin que hubiera algún tipo de acuerdo previo ni durante la conversación. Fue desastroso porque empezó a criticarse algo que ni siquiera se había pactado. Lo que hemos planteado, públicamente y ha sido el eje de mi política de ampliación del Pacto Histórico, es que el liberalismo en general, la atmosfera liberal de Colombia, que incluye al Partido Liberal, pero no solamente a ellos, es nuestro aliado fundamental”, puntualizó el político.

Además, recordó que no es la primera vez que hace alianzas con una persona que estuvo aliada al uribismo y recordó que en el 2014 voto por Juan Manuel Santos.

“Yo tuve la oportunidad de estar en un Gobierno Nacional diferente, que es el de Juan Manuel Santos y que estaba en pleno proceso de paz, que acompañé, y hasta terminé votando por Santos, que fue uribista en el pasado. Ese hecho de que entonces el que es uribista no puede entrar a hablar con nosotros no es más que sectarismo”, dijo Petro.

Y agregó que reconoce que tanto Santos como Pérez tuvieron la iniciativa de hacer las cosas diferentes. “De Luis Pérez reconozco no solamente que ha logrado grados de independencia respecto al uribismo (no los deseables que yo hubiera tomado si fuese mi caso), sino que fue realmente el innovador en materia urbanística en Medellín”.

Finalmente ratificó que el Pacto tiene como fin reunir diferentes sectores y plantear concretar una forma de Gobierno sin veto alguno.

“Nosotros dijimos que era un pacto sin vetos, en un momento en el que a mí me querían aislar de la política colombiana y dejarme solo. Muchos medios de comunicación se extendían en el tema de la soledad de Petro. Eso se acabó porque nos llenamos de mucha compañía y planteamos ante quienes nos querían vetar un pacto sin vetos”, añadió.





