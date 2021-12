Tras salir de la quiebra, Avianca cambia la forma de comprar pasajes: así serán las nuevas tarifas

Fotografía de archivo. Una pasajera realiza su check-in en una sección del aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá. Foto: REUTERS/Luisa González

Con el fin de salir del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, este año Avianca tuvo que replantearse su modelo de negocios. Por ello, la aerolínea decidió apostarle a aumentar en un 20% la capacidad de sus aviones para vuelos de corto y mediano alcance, para, según informó, ofrecerles a sus viajeros tarifas más económicas, brindarles un servicio más flexible -en el que puedan personalizar sus trayectos dependiendo de sus necesidades-, y pagando únicamente por los productos que requieran.

En esa línea, la compañía aérea se encuentra reconfigurando el interior de sus aviones A320 para pasar de tener 150 sillas a 180 por avión e instalar sus tres nuevos modelos de asientos: Premium, Plus y Economy, los cuales los pasajeros podrán comprar a precios más asequibles a través de su nuevo esquema tarifario ‘Vuela a tu medida’.

En un recorrido por las instalaciones del Centro de Mantenimiento y Reparación (MRO) de Avianca en Rionegro, Antioquia, la aerolínea le explicó al detalle a Infobae Colombia qué característica cómo es su nuevo modelo de tarifas. Aquí le contamos la nueva propuesta de la empresa, la cual ha generado dudas y críticas entre sus usuarios.

‘Vuela a tu medida’, el nuevo esquema tarifario de Avianca

Fotografía de archivo de un punto de check in de Avianca. Para salir de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, Avianca tuvo que renovar su modelo de negocios. Foto: EFE/Antonio Lacerda/Archivo

El nuevo modelo de tarifas de Avianca es uno de los puntos que más ha generado confusión dentro de sus pasajeros. Según explicó a Infobae Colombia el chief commercial officer de Avianca, Manuel Ambriz, ‘Vuela a tu medida’ es “una serie de conceptos en el cual nuestros clientes pueden encontrar hasta seis tallas diferentes para ajustar su viaje a sus necesidades específicas en ese vuelo.”

¿Y eso qué significa? En palabras simples quiere decir que el cliente tendrá seis opciones distintas para comprar su tiquete, las tallas XS, S, M, L, XL y XXL, cada una con una serie de productos incluidos y otros que podrá adicionar. Por lo tanto, entre más pequeña sea la talla que seleccione, más económico será su pasaje.

Por ejemplo, si adquiere un tiquete de la talla XS, podrá llevar un artículo personal en su vuelo y podrá realizar check-in sin costo en Avianca.com, MyAvianca o kioscos. Pero si quiere llevar equipaje de mano o en bodega, poder preseleccionar su silla o hacer check-in directamente en el aeropuerto, estos productos tendrá que adicionarlos a su pasaje pagando un costo extra.

En la imagen, los asientos Plus de Avianca. Foto: Cortesía de Avianca

En cambio, si lo que quiere es tener un tiquete en el que además de incluir de forma predeterminada un artículo personal y poder hacer check-in sin costo en los canales digitales y kioskos de Avianca también pueda llevar equipaje de mano y en bodega, hacer cambios antes de su vuelo, preseleccionar su silla, tener la opción de hacer su check-in en el aeropuerto sin cargos extra, acumular millas o que le puedan reembolsar su dinero, deberá escoger la talla L.

“No sé, si yo tengo un vuelo muy sencillo ida y vuelta el mismo día entre Bogotá y Medellín y sé exactamente a qué hora quiero salir y a qué hora quiero regresar, me compro una talla XS. Pero me puede pasar que sé a qué hora me voy a ir, pero no sé a qué hora me voy a regresar, entonces puedo comprar una XS y puedo comprar una L para tener la flexibilidad de cambiar mi vuelo sin un cargo extra, en el momento en el que quiera regresar un poco antes o un poco después”, explicó Ambriz a este medio.

Para que tenga una idea más exacta de qué incluye cada talla, aquí le dejamos un gráfico con cada una de las especificaciones:

En la imagen, el nuevo esquema tarifario de Avianca. Foto: Cortesía de Avianca

Es importante aclarar que las tallas XL y XXL solo aplican para vuelos internacionales.

Teniendo en cuenta lo anterior, los viajeros se han cuestionado cómo funcionará ahora el check-in en Avianca. De acuerdo con el nuevo esquema tarifario de la compañía aérea, este trámite se podrá realizar de manera digital o en los aeropuertos. Sin embargo, hacer este proceso de manera presencial no estará disponible para las tallas más económicas por lo que, en el caso de no realizar el check-in electrónico, en los módulos de los aeropuertos le cobrarán un costo extra dependiendo de si su vuelo es doméstico o internacional.

“Va a seguir estando disponible el check in en el aeropuerto, pero para ciertas tallas, XS en particular tiene un costo extra. Lo que nosotros queremos es que la gente use los canales digitales que están a su disposición y son bastante amigables”, detalló el chief commercial officer de Avianca a Infobae Colombia.

Así, con los nuevos cambios tarifarios y la reconfiguración de sus aviones, la vicepresidente de Comunicaciones Corporativas de Avianca, Carolina Cortés, aseguró a este medio que las promociones de Avianca en tiquetes “ya no van a ser promoción, si no van a ser la cotidianidad”. “Una vez tengamos nuestro proyecto de configuración finalizado, que va a ser más o menos finales de 2022, ustedes van a ver una constante de precios súper diferente de Avianca”, puntualizó Cortés en su diálogo con este medio.





