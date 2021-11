Prográmese: estos serán los festivos que habrá en Colombia en el 2022

Prográmese: estos serán los festivos que habrá en Colombia en 2022 EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Con la llegada de diciembre, las vacaciones de fin de año, las fiestas, las conmemoraciones y las celebraciones, también llegan los paseos familiares, los planes de ocio y el revisar la agenda para ver qué días no hay que trabajar y se puede disfrutar de un descanso.

A pesar de las nuevas variantes de covid, el Gobierno nacional aseguró que no será necesario cerrar aeropuertos o, por ahora, entrar en cuarentenas, así que el turismo sigue vigente. En cuanto a vuelos, el director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, Julián Fernández Niño, que no se pueden tomar medidas en el cierre de vuelos dado que aquellos lugares donde se detectan las variantes no necesariamente son los lugares donde circula, pues con ello se estaría discriminando y castigando a aquellos países con mayor capacidad de vigilancia genómica y que reportan de manera disciplinada a la OMS y a los sistemas internacionales.

“En Colombia reforzamos las medidas de vigilancia epidemiológica, genómica, rastreo de contactos, identificación de casos sospechosos en viajeros provenientes del sur de África y por supuesto en todos aquellos en todos países donde Ómicron pudiera llegar a expandirse si es cierto que es más transmisible”, agregó el funcionario.

¿Cuántos días festivos hay en 2022 en Colombia?

Sábado, 1 de enero: Año Nuevo

Lunes, 10 de enero: Día de los Reyes Magos

Lunes 21 de marzo: Día de San José

Jueves, 14 de abril: Jueves Santo (Semana Santa)

Viernes, 15 de abril: Viernes Santo (Semana Santa)

Domingo, 1 de mayo: Día del trabajador

Lunes 30 de mayo: Día de la Ascensión

Lunes, 20 de junio: Corpus Cristi

Lunes, 27 de junio: Sagrado Corazón

Lunes, 4 de julio: San Pedro y San Pablo

Miércoles, 20 de julio: Día de la Independencia de Colombia

Domingo, 7 de agosto: Batalla de Boyacá

Lunes, 15 de agosto: Día de la asunción de la Virgen María

Lunes, 17 de octubre: Día de la Raza

Lunes, 7 de noviembre: Día de los muertos

Lunes, 14 de noviembre: Día de la Independencia de Cartagena

Jueves, 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción

Domingo, 25 de diciembre: Navidad

Prográmese: estos serán los festivos que habrá en Colombia en 2022

Lo que hay que tener en cuenta frente a estas festividades en medio de la pandemia es que, inicialmente, el Ministro de salud explicó que serán responsables del cumplimiento todas las entidades nacionales departamentales, distritales, del sector salud, empleadores, gestores y la comunidad en general. Así mismo, está sujeta a la vigilancia de las secretarías de Salud, departamentales y distritales.

Adicional, a partir del 14 de diciembre se empezará a exigir el carné de vacunación con el esquema completo (dos dosis o monodosis de Janssen) en todo el país, anunció el presidente Iván Duque. Esto echa para atrás el anuncio anterior que determinaba la fecha de inicio de esta medida como el 1ro de diciembre.

Desde el pasado 16 de noviembre es indispensable presentar el carné de vacunación con al menos una dosis en el país para ingresar a establecimiento con gran flujo de personas. Desde inicios de noviembre aumentó de nuevo el número de personas que buscaban la vacuna por este anuncio, y se espera que para la exigencia del esquema completo los que no han recibido su segunda se acerquen a los puntos.

