Asobares Antioquia: resultados negativos en el primer fin de semana con exigencia de carné de vacunación en Medellín

Asobares Antioquia entregó un balance negativo sobre el primer fin de semana exigiendo carné de vacunación en los bares de la ciudad(Colprensa - Álvaro Tavera)

Luego de que se decretara que para ingresar a cualquier bar o establecimiento de entretenimiento en el país los ciudadanos deben presentar el carné de vacunación, con al menos una de las dosis verificada, la Asociación de bares de Colombia, Asobares, aseguró que la jornada del último fin de semana en Antioquia generó más perdidas y complicaciones con los clientes que no tenían su carné de vacunación.

Adicional, reportaron que tuvieron perdidas hasta del 50% en las ventas en comparación con los fines de semana pasados pues no entraron a los establecimientos la misma cantidad de personas.

“Lamentablemente el balance es negativo por primera vez que realizamos la reactivación económica se informa una disminución de ventas de hasta el 50% en nuestros establecimientos los que es perjudicial para nuestro proceso de recuperación económica”, aseguró a Blu Radio Juan Pablo Valenzuela, presidente de Asobares en Antioquia.

Por otro lado, el gremio aseguró que también se presentaron altercados con los clientes que no podían entrar a los lugares por no haber presentado su carné de vacunación, pues muchos no tomaron de buena manera la imposibilidad de entrar. Esto también está trayendo una competencia desleal con otros comercios que de manera ilegal están permitiendo el ingreso de ciudadanos sin tener en cuenta la norma.

“La competencia desleal de algunos locales comerciales informales que lamentablemente no estaban exigiendo el carné de vacunación está afectando a los establecimientos comerciales que sí lo estaban haciendo”, aseguró Juan Pablo Valenzuela, presidente de Asobares en Antioquia a Blu Radio.

Fotografía de archivo. Desde el 16 de noviembre se exigirá el carné de vacunación contra el covid-19 para eventos masivos. Foto: Colprensa

En diciembre habrá que presentar el esquema de vacunación completo para el ingreso:

El presidente de Colombia, Iván Duque, confirmó en la tarde de este 19 de noviembre que por decisión del Gobierno nacional, todos los establecimientos que ya exigen el carné de vacunación para permitir el ingreso de clientes, deberán comenzar a revisar que los mismos tengan esquemas completos de inmunización.

Según dijo el primer mandatario a través de su cuenta de Twitter, “para seguir avanzando en la #ReactivaciónSegura de nuestra economía, a partir del 1° de diciembre el requisito de carnet de vacunación se ampliará de una dosis, a esquemas completos. Incentivamos a los colombianos a vacunarse y proteger a los vacunados”.

El anuncio se hace en medio del afán de las autoridades colombianas por alcanzar la meta del 70 % de la población del país completamente inmunizada antes del 31 de diciembre de este año y que, dadas las cifras actuales, estaría en duda en estos momentos.

Valga recordar que, aparte de ese objetivo, el Ministerio de Salud también se había propuesto lograr que el 70 % de los colombianos tuvieran al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19 antes del 15 de noviembre.

Sin embargo, al 13 de este mes, las cifras oficiales indicaban que 31.621.811 se habían puesto la primera inyección. Esto se traduce en un 62,5 % del total de habitantes. En ese mismo sentido, y para esa fecha, 22.501.438 personas en Colombia contaban con esquemas completos. Esto es, 44 % de la población.

Basados en esos índices, y en las cifras más actuales, que son del 17 de noviembre, se puede calcular que las 33.370.488 personas que han recibido al menos una vacuna equivalen al 65,3 %, mientras que las 23.262.045 que ya poseen esquemas completos corresponden al 45,6 % de la población. Es decir, que el Gobierno tiene 42 días para llegar al 24,1 % de los habitantes del país.

