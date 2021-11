Día Mundial del Retrete: en Colombia 485 mil hogares no tienen servicio sanitario

Día Mundial del Retrete: En Colombia 485 mil hogares se encuentran sin servicio sanitario. Imagen de referencia.

Suena cómico, pero la Día Mundial del Retrete, o de la cisterna, inodoro o sanitario como se le conoce en Colombia, es de gran importancia a nivel global, ya que dependiendo de las buenas condiciones y una instalación adecuada, se evitan desde enfermedades, hasta la contaminación de vertientes de aguas.

Según la página web de la Organización de Naciones Unidas, basta con que algunas personas de una comunidad no dispongan de retretes aptos para que la salud de todos esté en peligro, pues el saneamiento deficiente contamina las fuentes de agua potable, los ríos, las playas y los cultivos alimentarios, lo que puede llevar a la propagación enfermedades mortales entre la población.

En el caso de Colombia, según cifras emitidas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- 485 mil hogares se encuentran sin el servicio sanitario, de los cuales, 114 mil se encuentran en las zonas urbanas del país, y los restantes 371 en entornos rurales.

Asimismo, en un informe revela que existen departamento donde este servicio no existe, pues el modelo de inodoros del país trabaja con agua y este líquido vital escasea en zonas o también no existe un sistema de alcantarillado como La Guajira, donde solo el 4% de la población rural tiene acceso al agua potable, y por su parte, en Putumayo, la cobertura de saneamiento básico y alcantarillado no supera el 75%.

De acuerdo con la ONU, “Los Días Internacionales dan la oportunidad de sensibilizar al público en general sobre temas de gran interés, tales como los derechos humanos, el desarrollo sostenible o la salud. Al mismo tiempo, pretenden llamar la atención de los medios de comunicación y los Gobiernos para dar a conocer problemas sin resolver que precisan la puesta en marcha de medidas políticas concretas”.

Por eso este Día Mundial del Retrete , que se celebra este 19 de noviembre, es un llamado bajo la campaña “Valoremos los retretes”, para que “demandemos más fondos y una mejor gestión de los sistemas de saneamiento en las comunidades más pobres”, puntualiza la Organización.

Ante la celebración de este día, Ramón Hemer, gerente operaciones de Triple A, empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en Barranquilla y de 14 municipios de la Costa Caribe colombiana, señaló ante RCN Radio que “la óptima prestación de los servicios de agua, alcantarillado y aseo garantiza un digno uso de sistemas de higiene, y protege a la comunidad de la propagación de enfermedades como el COVID-19, cólera y tifoidea, entre otras”.

Con el objetivo de generar conciencia, es necesario tener en cuenta estas razones para conmemorar el Día Mundial del Retrete:

- La ONU prevé que para 2030, el acceso al agua y saneamiento sea un requisito indispensable para todos.

- Ante la ausencia de sanitarios dignos, las personas que hacen sus necesidades al aire libre se exponen a peligros y riesgos a su seguridad personal.

- A partir de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció acceso a un retrete como un derecho humano.

- El acceso al agua potable y servicio de saneamiento permiten la preparación de alimentos en condiciones de higiene óptimas, y, por ende, la nutrición de los niños.

