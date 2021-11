Periodista fue robado y desnudado en Bogotá

Bogotá, marzo 18 de 2015.- Con un fuerte rechazo, el Centro Democrático en Norte de Santander, lamentó el atentado contra el candidato al Concejo de Cúcuta, por esa colectividad, Diego Villamizar Salinas, registrado el 11 de marzo a las 10:00 de la noche. (Colprensa)

En el 2021 la inseguridad ha sido una de las problemáticas más visibles en el país y específicamente en Bogotá, donde las cámaras muestran la forma despiadada de como están robando a las personas con arma en mano, que en algunos casos, termina en asesinato. Además, si se mira al detalle las cifras, se puede determina que un 70 % de los habitantes de la capital se sienten inseguros.

Los métodos de robo cada vez sorprende más, pues los ladrones no satisfechos han accedido a las aplicaciones de transporte, se han pasar por personas que no son, atacan a su víctimas con armas de fuego y cortopunzantes; y hasta usan ácido. En entrevista con Red+Noticias, el periodista Camilo Morales contó como fue robado en un puente de Bogotá y lo despojaron hasta de sus prendas de vestir.

Los hechos habrían ocurrido en el puente peatonal de la calle 187 con autopista Norte, sobre las 11:00 de la mañana del pasado lunes festivo. Morales estaba cruzando el puente tranquilamente cuando de forma inesperada fue abordado por un hombre que lo intimidó con un arma de fuego y le exigió despojarse de sus pertenencias.

“Me llegó un señor de nacionalidad venezolana, me encañonó con un arma de fuego. Me dijo que me quedara callado. Yo, en ese momento, alzo las manos. Le digo: ‘llévese todo, no me haga nada, no me mate’”, contó el periodista.

Al parecer el ladrón iba acompañado pues, Camilo Morales, contó que entre dos sujetos, además de quitarle el celular, el dinero y las pertenencias de valor que usualmente se llevan los criminales, lo comenzaron a desvestir y le exigieron que guardará silencio.

Una vez finalizó el episodio, con las pocas prendas que le dejaron el periodista se dirigió rápidamente a un CAI para poner la denuncia pero aseguró que no sintió un respaldo de la Policía para que lo ayudaran. Fue tan poca la ayuda que no pudo bloquear sus tarjetas y los ladrones en el tiempo que se demoró buscando una forma de hacerlo, le desocuparon las cuentas bancarias.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Bogotá junto con Cartagena y Cúcuta fueron las ciudades con las peores percepciones de inseguridad del país.

En el estudio en el que fueron consultadas 129.929 personas, con edades de 15 años en adelante, entre junio y agosto de 2021, en 42.232 hogares, Bogotá es la ciudad peor librada, ya que el 77,8 por ciento de los consultados señaló que se sentía inseguro; le siguió Cúcuta con un 73,5 por ciento, Cartagena con un 72,2 por ciento y Pasto con un 71,6 por ciento.

Sin embargo, Bogotá, pese a la ola de robos en el último semestre, que incluyó hasta el robo de un vehículo de la Secretaría de Seguridad y el atraco de varios famosos, tuvo una mejor percepción de seguridad que en el 2019, el año previo a la pandemia, cuando era el 84 por ciento de los encuestados los que más temían ser víctimas de un delito.

En dicha encuesta se resaltó que la delincuencia común, los robos y las agresiones, con un 83,8 por ciento, fueron las principales razones por las que los encuestados en los barrios de las ciudades señalaron que tenían una mayor percepción de inseguridad. Le siguió la poca presencia de las autoridades con un 71,6 por ciento, la presencia de pandillas con un 60,4 por ciento. Mientras que solo el 49,3 por ciento de los consultados aseguró que su percepción de inseguridad se daba por la información que veían o escuchaban en los medios de comunicación.





