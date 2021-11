Cámara archiva el proyecto que regulaba el consumo de cannabis en Colombia

Foto: (Colprensa - Sergio Acero)

En su segundo debate en plenaria, la Cámara de Representantes hundió el proyecto de ley que buscaba regularizar el consumo de marihuana recreativa en adultos en Colombia. Con 77 votos a favor y 46 en contra, los congresistas decidieron hundir la iniciativa que en 2019 también había intentado pasar.

“¡Vuelve y juega! Quedó archivado (71 vs 46) nuestro proyecto de ley que pretendía regular el cannabis de uso adulto. Otra iniciativa más que se cae sin siquiera ser debatida. La prohibición es un error que nos ha costado mucha sangre, estamos quedados en corregirlo”, señaló uno de los autores del proyecto, el representante Juan Fernando Reyes.

Por su parte, el representante Mauricio Toro señaló: “Archivaron una vez más el Proyecto de Cannabis de uso adulto, con 71 votos por el SÍ y 46 por el NO Escondiendo la realidad NO se solucionan los problemas. ¿Cuándo entenderán que el prohibicionismo no es la salida? Seguiremos insistiendo hasta que la regulación sea una realidad”.

Entre quienes estuvieron en contra del proyecto se destacó la representante Ángela Sánchez, quien durante el debate aseguró: “No podemos promover este consumo irresponsable sin ninguna garantía y sin ningún enfoque hacia la prevención que es lo que el país necesita. Por eso los invito a todos a votar esta proposición de archivo que hemos suscrito”.

El representante Christian Garcés por su parte señaló: “Por qué vamos nosotros a aumentar el consumo en nuestro país. Por qué potencias como Alemania y Francia no lo han legalizado teniendo recursos económicos y una mayor capacidad de prevención. Esas son las preguntas que debemos hacernos”.

Así era el proyecto que proponía regular el consumo de marihuana

Los autores de la iniciativa argumentaron que con el fin de reconocer y garantizar los derechos fundamentales a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, se debía modificar el artículo 49 de la Constitución Política para que la marihuana quedara por fuera de la prohibición del porte y el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas.

“La prohibición no aplicará frente al cannabis y sus derivados para el uso por parte de mayores de edad. Tampoco aplicará para la destinación científica de estas sustancias, siempre y cuando se cuente con las licencias otorgadas por la autoridad competente. La Ley podrá restringir y sancionar el porte y consumo del cannabis y sus derivados en espacios públicos, zonas comunes y entornos escolares, entre otros”, se lee en el proyecto.

De haber pasado el proyecto, el Gobierno nacional tenía un plazo de seis meses, para formular, divulgar e implementar una política pública estricta en torno a la prevención y atención del consumo del cannabis, “dicha política debe estar acompañada con una estrategia educativa nacional integral que tenga como objetivo la prevención del consumo”.

Esta misma iniciativa cursó en el Congreso el 24 de septiembre de 2019 y fue aprobado su informe de ponencia de primer debate. El Proyecto de Acto Legislativo continuó su tránsito hacia la Plenaria de la Cámara de Representantes, en donde, si bien se radicó ponencia positiva para segundo debate, el proyecto se archivó en razón a que se agotaron los tiempos legislativos necesarios para continuar su trámite.

“En Colombia han existido dos tendencias, una prohibicionista, en contraposición con una reivindicatoria de las libertades individuales. Las Cortes han abierto la posibilidad de adoptar una política de drogas más humana, garantista y eficaz al permitir la dosis mínima, la dosis de aprovisionamiento y el derecho al libre consumo, pero las políticas actuales materializadas en el Acto Legislativo 02 de 2009, el Código Nacional de Policía y el Decreto 1844 de 2018, han optado por la aplicación de medidas prohibicionistas que desconocen derechos fundamentales”, argumentaron los autores del proyecto.

