“Muy irresponsable”: críticas a Rigoberto Urán por video entrenando con su hija Carlota

Rigoberto llega a la prueba contrarreloj luego de ser octavo en la prueba de ruta en las justas de Tokio, que le representó el primer diploma olímpico a Colombia.

En horas de la mañana de este miércoles 17 de noviembre el ciclista antioqueño Rigoberto Urán publicó un video en sus redes sociales en el que se ve entrenando con su hija Carlota, que a penas tiene algunos meses de nacida.

Este video causó todo tipo de reacciones y en su gran mayoría fueron críticas sobre el ciclista del EF Education First. Este video estaba acompañado por el comentario de “Carlota disfrutando de la bici”, frase que molestó a varios de los seguidores de Urán.

Rigoberto Urán ha sido conocido también por sus redes sociales por su curioso humor cuando ha publicado videos en los que molesta a sus seguidores, a los trabajadores de sus dos tiendas, los clientes y hasta a una señora de una tienda cuando estaba entrenando por las vías de su departamento.

Los seguidores del ciclista antioqueño crearon un debate sobre este tipo de maniobras en una bicicleta. “Uy no parce, lo quiero y lo admiro, pero exponer la nena de esa forma cuando en la calle hay tanto criminal al volante”; “Ayyy, noooo qué es esto? No quiero pensar en una caída, muy irresponsable”; “Yo vi esto y pensé que bellezaaa!!! Divinos!!! Fortuna de tener ese papá, fortuna de tener esa hija!!! Que rico empezar a tener esa experiencia desde esa edad!”; “Rigo, cascos para bebés, sillas y más para la bici y proteger los bebés. No tomes riesgos innecesarios con tu baby”, fueron algunos comentarios en las redes sociales.

Otro video de Rigoberto Urán timando a la gente:

El pasado lunes 18 de octubre el pedalista publicó un video, por medio de su cuenta de Instagram, en el que mientras realiza un corto recorrido por su nueva tienda de la capital del Valle hace una serie de bromas a los visitantes y seguidores del antioqueño.

Además, dentro del video, mientras muestra las instalaciones y las diferentes secciones de su tienda, se divierte con la gente que lo observa y reconoce su acento. “Acá recibimos todo tipo de muchachos… calvos...”, dice y muestra a una persona que se ríe, al mismo tiempo que regaña de manera graciosa a una mujer que se estaba burlando.

Luego muestra a varios mecánicos que están ubicados en la barra. “¿Cómo le parece? Vea, los nuevos mecánicos tomando café (…) ave maría, muchachos”, dijo Rigo .

En este recorrido Urán le mostró a sus seguidores toda la infraestructura de una de sus tiendas ubicada en Cali. El ciclista recorre la cafetería, muestra la indumentaria, presenta al numeroso personal, y además muestra el taller de bicicletas, el cual se encuentra ubicado en el segundo piso.

SIGA LEYENDO: