Desde el hospital, ‘La Segura’ dio nuevos detalles de su salud: “No sé por qué paso por esto de nuevo”

Natalia Segura, mejor conocida en el mundo de las redes sociales como ‘La Segura’, tiene en vilo a sus más fieles seguidores, tras haber informado hace pocos días que su estado de salud desmejoró notablemente y los dolores, que desde hace años atrás le aquejan en sus extremidades, reaparecieron con una mayor molestia a la cual está acostumbrada.

De acuerdo con lo expuesto por la joven caleña, estos padecimientos son resultado de unos disparos que recibió el 23 de noviembre de 2013 (a sus 20 años), cuando iba a subirse a un vehículo en el centro de Cali, donde trabajaba como vendedora y, en medio de un ataque en su contra, uno de los proyectiles la impactó en la médula espinal y por poco la deja en silla de ruedas para el resto de su vida.

Sin embargo, tan compleja ha sido la actual situación para la celebridad caleña que, desde el hospital al cual fue remitida en horas recientes, calificó a esta como una de sus peores recaídas .

“En muchos años no había sentido una recaída cómo está, donde los dolores y la neuropatia que he sentido me han hecho llorar y gritar del dolor como nunca antes… tanto, que sólo la morfina aliviaba un poco mi dolor, al parecer hay un nervio que está muy inflamado y comprimido… en fin amigos, todo esto me ha traído una reflexión y un nivel de consciencia muy grande, y es que hoy más que nunca me doy cuenta que sin salud no somos nada”, comentó ‘La Segura’ en su publicación de Instagram.

De igual manera, añadió en el posteo varias fotografías que retratan lo dura de su estadía en el hospital bajo estas condiciones, así como una grabación en la que dejó otro sentido mensaje, por medio del cual recordó que fue justo allí, en este mismo centro médico, donde su vida estuvo a punto de terminar.

“Hoy estoy nuevamente en el lugar donde casi termina mi vida y después de casi 9 años sigo recorriendo los mismos pasillos en los que pasé los momentos más duros de toda mi vida (...) No sé por qué paso por esto de nuevo, aunque quizá más adelante lo entienda. Por ahora intentaré recordar de dónde me sacó Dios, todo lo que hizo con mi vida y cómo me levantó de las cenizas para no volver a caer”, agrego la joven creadora de contenido para redes sociales.

Por último, Natalia Segura se mostró ávida de volver a trabajar en sus cuentas, pues advierte que este trabajo y todos sus beneficios han sido la motivación de su vida desde hace mucho tiempo. Mientras que a todos aquellos amigos y seguidores que han estado al pendiente de su salud, les agradeció por acompañarla siempre “en las buenas y las malas”.

“Créanme que me hace demasiada falta crearles contenido. Igualmente, yo tengo toda la actitud positiva y la fe de que en menos de nada y en cuestión de días, ya me iré sintiendo mucho mejor ¡Eso espero! Intentaré subirles cositas que pueda hacer sin un mayor esfuerzo físico, pero tranquila mami que Segura hay para rato, ¿oyó?”, concluyó ‘La Segura’.

¿Cómo ocurrieron los hechos en los que ‘La Segura’ resultó herida?

Según contó en uno de sus videos para Youtube, ese día Natalia le pidió a su hermano y a su abuela que la acompañaran al carro que tenía estacionado a unas cuadras del sitio, pero ante la negativa de su familia solicitó a uno de sus amigos que fuera con ella. Sin embargo, fue allí cuando recibió los disparos que, según ha contado la influenciadora, fueron obra de la entonces amante de su ex novio.

Ya dentro del vehículo, empezó a gritar al no sentir la parte inferior de su cuerpo, por lo que un vecino la auxilió y la llevó a un hospital, donde tuvo que pasar por dos cirugías de tórax, pero los médicos le dijeron que no volvería a caminar y esto lo recuerda con bastante inconformismo porque, para ella, era necesario dar al menos una luz de esperanza y decir que, con trabajo, se podría recuperar al menos el movimiento “de un dedo, nada más”.

A pesar de que duró varios años en terapia, a ‘La Segura’ le quedaron varias secuelas en su cuerpo, pues no puede correr o ponerse tacones, tampoco tiene buen equilibrio, le da espasticidad (sus músculos se ponen tensos y duele bastante) y cuando hace mucho frío no se puede movilizar muy bien. Además, le dan calambres y otras molestias, aunque agradece que hoy pueda caminar.