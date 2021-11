Luto para James Rodríguez: su abuela materna falleció este 13 de noviembre

Rosa Miriam Gómez, abuela de James Rodríguez, falleció en Ibagué este sábado 13 de noviembre / (Instagram: rosagomez1023)

En la tarde de este sábado 13 de noviembre los periodistas de Caracol Radio José Alberto Ortiz y Camilo Pinto pudieron confirmar el fallecimiento de Rosa Miriam Gómez, abuela materna del futbolista de la selección Colombia, James Rodríguez.

Durante la emisión del programa El Carrusel de Caracol Radio se dio a conocer la información sobre el deceso de la familiar del deportista, que en estos momentos se encuentra en Barranquilla concentrado en la sede de la selección Colombia de cara al duelo de este martes 16 de noviembre contra Paraguay por las eliminatorias Conmebol rumbo a Catar 2022.

Si bien el mediocampista nació en Cúcuta, su infancia la vivió en Ibagué en compañía de su madre y su abuela, quien lo acompañó en sus inicios formativos llevándolo a los entrenamientos con el técnico Jorge Luis Bernal en la escuela de fútbol Cooperamos Tolima.

Es desconocido si James se dirigirá a territorio tolimense para darle el último adiós a Rosa Gómez, pues de momento no hay un pronunciamiento oficial del futbolista en redes sociales ni de su entorno más cercano sobre la lamentable noticia. El luto tiene un alto impacto emocional para Rodríguez Rubio considerando cuán importante fue su abuela en su infancia al brindarle el apoyo para convertirse en el futbolista que es hoy.

En el programa El Carrusel de Caracol Radio no pudieron confirmar la edad ni el motivo de la muerte de la señora, o si ella padecía alguna enfermedad en particular. No obstante, la información fue compartida a la emisora por parte del entrenador Jorge Luis Bernal, persona cercana a la familia del futbolista.

Desde la cuenta de Instagram de Pilar Rubio, madre del crack de la selección Colombia y del Al Rayyan de Catar, la empresaria había publicado el 14 de abril de este año un sentido mensaje hacia su progenitora deseándole lo mejor el día de su cumpleaños. Así fue la dedicatoria de Pilar agradeciendo por tenerla con salud en medio de la pandemia del covid-19 en la última publicación donde la mencionó:

Y hoy esta de cumple la reina de la casa...mami te amo con todo mi corazón una bendición y un privilegio que tengas salud te extraño 😍🤩 que tengas un gran día, la consentida de la casa, la que manda ella habla y todos corren 😂😂😂😂😂 feliz cumple @rosagomez1023 mami 😍😍

Rosa Miriam Gómez, abuela materna de James Rodríguez / (Instagram: marjajua14)

Situación similar atravesó el señor Alcides Rubio Peña, abuelo materno de James, que falleció en 2016 también en Ibagué. En aquella ocasión, James viajó desde España para acompañar a su familia en las exequias de su abuelo. En la tarde de este sábado 13 de noviembre comenzaron a llegar mensajes de condolencias y acompañamiento a la familia del futbolista tras conocerse el deceso de la señora Rosa Gómez.

Cuando James se hizo conocer en los torneos juveniles de Tolima representando a este departamento en el fútbol infantil, su abuela fue quien estuvo presente para acompañarlo y guiarlo en el proceso formativo del 10 tricolor, todo antes de darse a conocer en el Pony Fútbol que lo llevó posteriormente a Envigado FC, su primera experiencia como profesional en el país.

