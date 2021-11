Sena abre más de 74.000 cupos para formación presencial en 2022: así puede aplicar

Imagen de archivo. Sena abre convocatoria para estudios presenciales en 2022. Foto: Sena

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) anunció que, hasta el próximo miércoles 24 de noviembre, tendrá abierta la convocatoria para que más de 74.000 colombianos, migrantes venezolanos y demás extranjeros, puedan inscribirse a los programas de formación presencial que ofrece la entidad para 2022.

“Son más de 74 mil cupos disponibles en todo el territorio nacional, en 343 programas tecnológicos, técnicos, profundizaciones técnicas, operarios y auxiliares, que van desde gestión empresarial, producción de multimedia hasta sistemas, cocina, entre otros”, indicó la directora de Formación Profesional del Sena, Nidia Gómez.

Los interesados en postularse a la convocatoria tendrán la oportunidad de elegir su horario de formación, dependiendo de su disponibilidad, en las jornadas: diurna, entre 6:00 a.m., a las 6:00 p.m.; nocturna, entre las 6:00 p.m., y las 10:00 p.m.; de madrugada, entre las 10:00 p.m., a las 6:00 a.m., y mixta, entre las 6:00 a.m. y las 10:00 p.m.

En total, el aspirante podrá elegir entre 343 programas tecnológicos, técnicos, profundizaciones técnicas, operarios y auxiliares, y además tendrá la oportunidad de seleccionar otro programa como segunda opción, para que en el caso de que no sea seleccionado en el primero que escogió, pueda ser admitido en el otro, siempre y cuando obtenga el puntaje requerido en las pruebas web.

“Los colombianos interesados en aplicar deberán cumplir con todos los requisitos y los extranjeros o migrantes venezolanos, tendrán que contar con el permiso de estudio en Colombia”, añadió la directora de Formación Profesional del Sena.

¿Cómo inscribirse?

Para aplicar a la convocatoria tendrá que seguir los siguientes pasos:

1. Ingrese a la página www.senasofiaplus.edu.co.

2. En la parte inferior izquierda de la pantalla ubique el recuadro ‘¿Qué le gustaría estudiar?’ y seleccione el nivel de programa de su interés: técnico, tecnólogo, profundización técnica, operario o auxiliar.

3. Una vez escoja el nivel que quiere cursar, escriba una palabra clave (ej., cocina, contabilidad, etc.), la ciudad en la que desea estudiar y haga clic en ´Buscar’.

4. A continuación, verá todos los programas de formación de esa respectiva área y la descripción de cada uno de ellos. Si está registrado en Sofía Plus, digite los datos que le solicitan para comenzar el proceso de inscripción. En caso de no estarlo, siga los pasos que le indican en el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=p1aAgS-Lns4.

5. Para inscribirse en el programa de formación tiene que cargar su documento de identidad vigente en Sofía Plus. Para realizar el proceso, ingrese a la plataforma y seleccione: aspirante registro, registro personal y documentos para cargar su identificación.

Tenga en cuenta que debe adjuntar el archivo original (escaneado) en formato PDF, en posición vertical y con un tamaño de 2mb.

Una vez se postule, el 29 y el 30 de noviembre el Sena revisará sus documentos y llevará a cabo la aplicación de la primera prueba de ingreso. Si pasa el primer filtro, entre el 7 y el 9 de diciembre publicarán su citación para la segunda prueba, la cual se realizará entre el 10 al 14 de diciembre.

El 15 de diciembre ya podrá conocer a través de la página del Sena Sofía Plus http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/ si fue seleccionado para cursar el programa de su interés. Del 16 de diciembre al 21 de enero de 2022 podrá realizar su proceso de matrícula, para finalmente comenzar su formación el 24 de enero de 2022.

Si desea conocer más información sobre el proceso o si tiene dudas sobre el mismo, puede ingresar a la página web del Sena www.sena.edu.co, o comunicarse con la línea a nivel nacional 018000910270 o en Bogotá al 3430111.





SEGUIR LEYENDO