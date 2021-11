Duro enfrentamiento entre Francia Márquez y Federico Gutiérrez durante debate en Cali

Así fue el enfrentamiento entre Francia Márquez y Federico Gutiérrez durante debate en Cali.

Desde la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, este jueves se llevó a cabo el primer debate presidencial en Valle del Cauca, el cual contó con la presencia de los candidatos, Óscar Iván Zuluaga, Alejandro Gaviria, Juan Manuel Galán, Federico Gutiérrez, Francia Márquez, en el que la candidata por el Pacto Histórico señaló: “Aquí la democracia la han acabado ustedes, que han sido parte de la élite de este país que nos ha gobernado”.

En un encuentro que duró aproximadamente 2 horas, al cual le faltó abordar varios temas, entre ellos el narcotráfico, se dio un alguido encuentro entre la precandidata Francia Márquez y el exalcalde Federico Gutiérrez, quien elevó la temperatura del debate, tras manifestar su total negación a que Gustavo Petro pueda ser el presidente de Colombia.

Mientras Francia llevó al debate su apuesta por la mejora de los derechos de la mujer en diferentes escenarios y la lucha por crear en el país una conciencia ambiental, Gutiérrez, quien está en la labor de recolección de firmas para su aspiración presidencial, indicó que comparte esas ideas de la candidata del Pacto Histórico, pero la contrarresto señalando que no está de acuerdo en hacer un llamado a parar el país para lograr dichos cometidos.

“Va muy de la mano de una parte de la intervención de Francia, con la que estoy completamente de acuerdo. La gente se cansó de la inequidad. La gente se cansó de no tener oportunidades. Nuestros jóvenes, hombres y mujeres, necesitan educación, empleo y oportunidades. Pero la forma de solucionar esto no es parando el país y acabando con un puerto como el de Buenaventura, que mueve el 40% del comercio exterior y que representa la entrada del 70% de los productos e insumos para producir los bienes y servicios del país”, contrarrestó el exalcalde de Medellín.

Como se sabe, uno de los fuertes rivales en la contienda electoral para Gustavo Petro, que lidera la votación según recientes encuestas, es Federico Gutiérrez, quien tras la respuesta de Francia Márquez, acerca de quién sería su fórmula presidencial y su respuesta: “mi meta es ganarle a los compañeros y compañeras del Pacto Histórico”, anotó que respeta a todos sus oponentes; sin embargo, manifestó:

“Yo considero que la democracia está en riesgo cuando está representada en proyectos populistas y autoritarios. Yo no voy con los discursos de odio o lucha de clases. Yo, a estas personas que están acá, puedo tener diferencias con ellos pero los respeto, porque respetarán la democracia y las instituciones”, expresó Gutiérrez.

Posteriormente, lanzó un ataque hacia Petro apuntando que él ha atentado contra las instituciones.

“Ahora lo que hacen es utilizar las herramientas democráticas para hacerse elegir y, desde adentro, asesinar la democracia. Eso no lo vamos a permitir”, aseveró en su intervención el precandidato antioqueño.

Ante ello, ya cuando se finalizaba el debate, Márquez aprovechó para expresar: “Yo aprovecho que Federico está aquí para decirle que nuestro gobierno no se puede estigmatizar. Yo creo que la apuesta del Pacto Histórico es una apuesta de los que no han gobernado. Uno no puede simplemente estigmatizar y señalar a una apuesta diciendo que vamos a acabar con la democracia cuando no hemos sido los que hemos gobernado. Aquí la democracia la han acabado ustedes, que han sido parte de la élite de este país que nos ha gobernado”, concluyó.

Aquí puede ver cómo se desarrolló el debate con los precandidatos a la presidencia de Colombia, en Cali:

