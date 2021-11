La foto de la licencia de conducción que despertó envidia entre los seguidores de Shaira

Tomado de Instagram @shaira_oficial

Para muchos de los que presenciaron el paso de la joven cantante por el reality ‘Factor XS’ en su versión de 2011 para Canal RCN, el recuerdo que tienen de Shaira es el de una pequeña niña cumpliendo el sueño de convertirse en artista al hacerse ganadora de la competencia, sin embargo, el tiempo ha pasado y hoy con 18 años, se roba más de un suspiro con su belleza.

Recientemente, la joven promesa de la música popular compartió en su cuenta oficial de Instagram la imagen de su licencia de conducción, que la acredita para poder conducir su vehículo sin ningún tipo de restricción.

Pero fue un pequeño detalle el que no dejaron pasar desapercibido los seguidores de la cantante, pues en el documento la joven luce muy bella, asegurando que es una de las pocas personas que queda “bien” en la fotografía, pues solamente hay una oportunidad de posar frente al lente de los funcionarios que adelantan el trámite de expedición del documento.

Aunque la foto de Shaira es realmente sencilla, pues la intérprete de ‘Mi mejor momento’ optó por vestir una camiseta básica de cuello redondo en color blanco y sobre esta un sweater en tono gris y una pequeña cadena con una piedra roja, su belleza es más que innegable para sus fanáticos.

Mire aquí la foto del documento que compartió Shaira :

Tomada de Instagram @shaira_oficial

“Aquí casual posando para la licencia de conducción 😌 🚗 ✍🏼 🤣”, fue el texto con el que acompañó la publicación la joven cantante.

En la segunda imagen que compartió Shaira en sus redes sociales del documento, se puede ver que no presenta ningún tipo de restricción para conducir vehículos en Colombia y fue emitida en el municipio de Barbosa, Santander de donde es originaria la artista.

Las reacciones a su publicación no se hicieron esperar y ya supera los 35.350 ‘me gusta’ y 339 comentarios de los cuales destacan:

“La única persona que yo veo que sale bien para la foto del pase”, “Primera persona que veo que sale bien en la licencia”, “Afortunada de quedar bien en la licencia”, “Divina sin duda alguna”, “Quedó mejor que mi foto de la cédula”, “Esa y la cédula son las fotos más chistosas”, “Ya hubiéramos querido que nuestras licencias salieran así”, “Que foto tan hermosa, la mía me la tomaron con una cámara web y se ve terrible”, “A mí no me dejaron ni posar, me dijeron ‘mire aquí’ y listo, se fue”, entre otros.

Su nuevo sencillo

El pasado 20 de agosto, la joven promesa de la música popular estrenó su sencillo ‘Mi mejor momento’ acompañado del video oficial. La canción, autoría de compositor Diego Pérez muestra a una mujer que decide darle fin a una relación tóxica para llegar al lugar que le corresponde.

“Mi mejor momento no es composición mía, pero me inspira el empoderamiento femenino. Así como lo demostramos en el video, hay que saber cerrar ciclos y valorarnos”, afirmó Shaira sobre este nuevo tema en su carrera musical.

El video de la canción fue rodado en la ciudad de Medellín, bajo la dirección de Alex Gómez, con la producción de Central de Ideas y se puede ver a Shaira explorando su lado artístico mucho más allá de la música.

