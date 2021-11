Iglesia católica mediará para recuperar cuerpo de exalcade del Alto Baudó

El grupo guerrillero Eln solicitó a la Iglesia Católica recibir el cuerpo de Tulio Mosquera Asprilla, exalcalde del Alto Baudó, secuestrado por el grupo guerrillero desde el 24 de agosto de 2019 y por cuya liberación exigían 3 mil millones de pesos, según lo dicho por Monseñor Mario Álvarez, obispo de la Diócesis de Istmina en el Chocó.

“A nombre de la Iglesia y como Santuario de Paz estamos dispuestos a colaborar en ese sentido. Ellos están dispuestos a entregar el lugar donde fue sepultado para darle más seguridad a las familias “, afirmó el representante religioso, quién confirmó a Caracol Radio que pese a que aún no hay una fecha oficial estarán pendientes.

Por otra parte, monseñor Mario Monsalve contó que “a Martha, la esposa de Tulio, se le dio personalmente la noticia, está en una situación bastante difícil y comprensible, quiere respeto por su intimidad y sobrellevar esta situación junto a su familia”.

La muerte del político fue confirmada por la guerrilla el viernes 5 de octubre mediante un comunicado. Sin embargo, el deceso habría sido hace 8 días atrás, al parecer ahogado en el paso de un río crecido en las selvas de Chocó, y posteriormente enterrado por el Eln.

De acuerdo con El Tiempo, la noticia fue catalogada por el presidente Iván Duque como un “cobarde asesinato”, y añadió que es “un crimen atroz que condenamos como país y por el que les debe caer todo el peso de la ley a los terroristas del Eln”.

Por su parte el alto comisionado para la paz, Juan Camilo Restrepo, señaló en su cuenta de Twitter que lamentaba y rechazaba lo sucedido con Mosquera.

“Inconcebible lo ocurrido al excandidato a la alcaldía de Alto Baudó, #Chocó, Tulio Mosquera. Lamentamos y rechazamos muerte en manos del #Eln, grupo ilegal, que debe cesar actividades terroristas: secuestro, instalación de minas antipersonal y reclutamiento de menores de edad”, se lee en la cuenta de Restrepo.

Tulio Mosquera fue secuestrado en el 2019, mientras hacía campaña política en una zona rural del territorio chocoano, pues estaba aspirando a la Alcaldía del Alto Baudó por el partido Liberal por segunda vez. Pero solo hasta octubre de 2020 el grupo envió una prueba de supervivencia en la que Mosquera aseguró que esa guerrilla lo acusaba de “haber cobrado 11.000 millones en un proceso que cobró el doctor Winston Leonel”. La Revista Semana, aseguró que, presumiblemente se refería a Winston Leonel Torres, conocido bajo el alias del Abogado del Diablo y condenado en dos ocasiones por la justicia por el desfalco a los presupuestos de la salud y la educación en el Chocó.

“El Gobierno nacional exige al Eln la inmediata entrega, sin condiciones, del señor Tulio Mosquera, y recuerda que si ese grupo no libera todos los secuestrados, y no cesa el secuestro y actos criminales, no habrá lugar ni espacio para ningún diálogo”, señaló en su momento Miguel Ceballos, a través de un video publicado en Twitter cuando salieron las pruebas de vida a la luz.

En el video, el exalto comisionado también le ordenó al Eln entregar información sobre Fredy Rangel Cardona, un conductor retenido desde el 24 de julio de 2018 y quien, al igual que Mosquera, fue secuestrado en Chocó. Ceballos también pidió información sobre otras diez personas que estaban privadas de su libertad desde 2002.

“Es urgente y necesario que el Eln exprese realmente su voluntad de paz con hechos concretos. La familia de Tulio Mosquera Asprilla lo espera.”, manifestó Ceballos.

De acuerdo con datos del diario El Tiempo, el crimen fue perpetrado por hombres bajo el mando de alias Fabián, quien murió este año tras quedar herido en un bombardeo en área selvática del municipio del Litoral del Bajo San Juan, en Chocó.





