Abogada cuestiona a Petro y Saade por proponer que Colombia llegue al “aborto cero”

El líder cristiano Alfredo Saade y Gustavo Petro, unidos de cara al 2022. Foto: Alfredo Saade

En las últimos horas, los precandidatos presidenciales Gustavo Petro y el religioso Alfredo Saade, ambos dentro del Pacto Histórico, afirmaron que Colombia tiene que llegar al “aborto cero”, señalando que a través de diferentes mecanismos, como educación sexual y oportunidades de igualdad, se puede llegar a ese punto.

Saade, en entrevista con Blu Radio, aseguró que coincide con Petro en que el país tiene que llegar al ‘aborto cero’ y que ese es un discurso que los acerca, a pesar de que vienen de orillas totalmente distintas, uno conservador y el otro progresista.

“Nosotros creemos y estamos de acuerdo en que al país tenemos que llevarlo a aborto cero y para llevarlo a aborto cero tenemos que lograr la educación, lograr que la ley le permita a las mujeres hacer de su cuerpo lo que ellas creen pertinente hacer”, dijo Saade.

Por su lado, el líder de Colombia Humana, en declaración a los medios de comunicación precisó: “la palabra pro aborto que ponen en los debates públicos, yo no sé si haya persona pro aborto, no es por lo menos lo que yo quiero ser, yo no soy pro aborto”.

Si bien aclaró que tampoco considera que el hombre deba decidir por la mujer en el tema, porque el cuerpo de la mujer es decisión de la mujer y no del hombre, sí se refirió al término usado por Saade de “aborto cero”.

“La solución es llevar a una sociedad que llegue a ser aborto cero (...) con decisiones mismas de la mujer, con educación, prevención sexual, apertura de oportunidades igualdad de la mujer y del hombre, empoderamiento de la mujer, en perspectiva una sociedad que abra las puertas a la educación e igualdad de género debe ir observando cómo sus estadísticas de aborto disminuyen año tras año”, dijo.

Ante estas declaraciones, Silvia Serrano Guzmán, docente de la Universidad de Georgetown y quien además trabajó como abogada en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), criticó fuertemente que un proyecto político que dice defender los derechos humanos salga con ese tipo de propuestas.

“La idea de “aborto cero” desconoce que en Colombia y en el DIDH la interrupción del embarazo es un derecho en causales que NO van a desaparecer con educación ni anticonceptivos (violación, salud, inviabilidad fetal). Entonces de entrada es inviable desde una perspectiva de DDHH”, sostuvo la experta.

Así mismo, explicó que la educación y el acceso a anticonceptivos son intervenciones efectivas para disminuir problema real, que son los embarazos no deseados, pero eso no quiere decir que los pueda eliminar y por eso el aborto debe estar disponible, al menos en un margen de semanas.

“Un programa que se tome en serio los derechos de niñas, mujeres y personas gestantes, no puede partir de la premisa de que el aborto es un problema para erradicar como la corrupción como dijo Saade. No solo es irreal sino que desconoce el estado de cosas en Colombia y en el DIDH”, puntualizó Serrano.

Dice por el contrario, que un programa político serio debe dar garantía de acceso al aborto en las causales en las que hoy es un derecho fundamental y apoyo a sacar el aborto de la órbita del derecho penal y a su regulación en el ámbito de la salud con un margen de semanas.

“La preocupación, en vez de un enfoque irreal y populista de aborto cero, debe ser por eliminar los abortos en condiciones de riesgo para la salud y la vida que son precisamente consecuencia del uso del derecho penal y la falta de acceso para las mujeres más vulnerables”, concluyó la experta en derechos humanos.

