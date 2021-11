Iván Duque y Joe Biden se reunirán en el COP 26

Al fin, los mandatarios Iván Duque y Joe Biden se encontrarán personalmente en la COP 26 / Fotos: Colprensa

El esperado encuentro entre los mandatarios de Colombia, Iván Duque Márquez, y Estados Unidos, Joe Biden, se llevará a cabo en el marco de la reunión Build Back Better World Event, que liderará el presidente norteamericano, con la participación del Primer Ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y la actual presidente de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen.

Cabe resaltar que este será el primer encuentro personal entre ambos mandatarios después de varios intentos de agenda por parte del presidente Duque.

De acuerdo con la agenda del mandatario colombiano, dicho evento ocurrirá a las 11:15 a.m. (hora Glasgow), 6:15 a.m. (hora Colombia).

Posteriormente, ambos mandatarios departirán en un almuerzo protocolario junto a otros líderes participantes del COP 26.

Este segundo momento diplomático será en el almuerzo organizado por el Vicepresidente del gigante informático, Microsoft, Brad Smith, después de las 12:15 p.m. (hora Glasgow), 8:15 a.m. (hora Colombia).

Además, el mandatario colombiano liderará la plenaria de los Líderes del COP 26 sobre los bosques y el uso de la tierra.

La alocución presidencial está programada para las 10:40 a.m. (hora Glasgow), 5:40 a.m. (hora Colombia).

Esta es la agenda presidencial en COP 26 del 2 de noviembre, entregada por la Presidencia de la República de Colombia:

- REUNIÓN CON EL SG DE LA ONU Y LOS PAISES DE AILAC

8:15 a.m.

Sala de reunión del SG

- PULL ASIDE CON MARC BENIOFF, CEO DE SALESFORE

9:00 a.m.

-APERTURA PRESIDENTE DUQUE: EVENTO DE ACCIÓN DE LOS LÍDERES DE LA COP26 SOBRE LOS BOSQUES Y EL USO DE LA TIERRA

9:15 a.m.

Blu Zone Plenary Room 2 / Pen y Fan

-INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE EN LA PLENARIA

10:40 a.m.

Britain's Charles, Prince of Wales, greets Colombia's President Ivan Duque Marquez ahead of their bilateral meeting on the sidelines of the UN Climate Change Conference (COP26) in Glasgow, Scotland, Britain November 1, 2021. Jane Barlow/Pool via REUTERS

- BUILD BACK BETTER WORLD EVENT, REUNIÓN PRESIDENT BIDEN, PRESIDENT VON DER LEYEN, UK PRIME MINISTER JOHNSON

11:15 a.m.

Scottish Event Center

-ALMUERZO CON BRAD SMITH, MICROSOFT

12:20 m

Pabellón Colombia

- UNFCCC COP26 EVENT – LAUNCH OF THE GLOBAL METHANE PLEDGE JOSEPH R. BIDEN, JR. URSULA VON DER LEYEN PRESIDENT OF THE UNITED STATES PRESIDENT OF THE EUROPEAN COMMISSION

1:00 p.m.

Meeting Room 4, Área F

- EVENTO FOREST AND FINANCE PLEGDE

1:30 p.m

The Giants Causeway Room, VIP area in Blu Zone, Room Capacity 90

- EVENTO BID: “EL COMPROMISO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE CON EL ACUERDO DE PARÍS: ¿CUÁL ES EL ROL DEL GRUPOBID?”

2:00 p.m.

MDB Pavilion

- LANZAMIENTO DE AIPAC (HERRAMIENTA DE AMBIENTE DE LA OCDE) CON EL SG DE LA OCDE Y MACRON

2:30 p.m.

Pabellón de Francia

- ANUNCIO ÁREAS PROTEGIDAS

3:10 p.m.

Pabellón Colombia

- EVENTO: ACTA DE PROTOCOLIZACIÓN PBL “CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y RESILIENTE”

4:00 p.m.

Pabellón Colombia

- DECLARACIÓN DE PRECIOS JUSTOS PARA LAS EMISIONES DE CARBONO

2:30 p. m

Pabellón Colombia

- BILATERAL CON EL SG DE LA OCDE

4:30 p.m.

Sala de reuniones del Pabellón Colombia

- REUNIÓN MAKHTAR DIOP, DIRECTOR EJECUTIVO IFC

8:00 P.M.

Sala de reuniones Pabellón Colombia

- GLOBAL ENERGY ALLIANCE FOR PEOPLE THE ROCKEFELLER FOUNDATION

8:40 p.m.

UK Pavilion

