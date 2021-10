Este es Alirio Barrera, el ‘candidato del pueblo’ que le pelea a Cabal y Zuluaga la candidatura por el Centro Democrático. Foto: Colprensa

Óscar Iván Zuluaga, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Rafael Nieto Loaiza son las fichas fuertes del Centro Democrático para lograr llegar a la Presidencia nuevamente en 2022. Sin embargo, un casanerense, que poco se escucha en Bogotá, se roba la atención de lo más alto del uribismo por su aspiración para llegar a la Casa de Nariño en agosto del próximo año.

Tomás Uribe, hijo mayor de Álvaro Uribe Vélez, es una de las voces más creíbles cuando se trata del clima político que se vive al interior de la colectividad liderada por su padre. Por esto, varias cabezas voltearon para mirar cuando el empresario de 40 años publicó un trino catalogando al exgobernador Alirio Barrera como “el mejor”.

Foto: Tomás Uribe

Josué Alirio Barrera Rodríguez, de 44 años, es un domador de caballos y político de Casanare. Tal como el expresidente Uribe, expresa su amor por el campo y sus orígenes lo hacen cercano al pueblo, ya que en varias ocasiones ha reiterado que conoce de primera mano cuáles son sus necesidades.

Desde joven, vivió, junto con su humilde familia campesina, la amenaza de grupos guerrilleros como el ELN y las extintas Farc. Esto hizo que su familia se desplazara a Yopal, lo cual lo obligó a trabajar en labores de las que se siente orgulloso.

“Vinimos a parar a una piecita de cerca de cuatro por cuatro y entre ocho y diez personas vivíamos en ese lugar. Ahí empezamos nosotros a trabajar vendiendo chance, periódico, criábamos marranos, trabajábamos en talleres de bicicletas. Aprendimos a ganarnos la vida trabajando”, contó el exgobernador a Semana.

Su salto a la política fue como concejal del municipio de Aguazul, entre 2004 y 2007, pero ganó verdadera relevancia nacional al ser elegido gobernador de Casanare para el periodo 2016-2019. Ahí, se destacó por su cercanía con la clase más carente del departamento y, bajo la misma bandera, lanzó su candidatura para competir contra los pesos pesados del uribismo.

No les tiene miedo a los precandidatos de las grandes ciudades

Después del aval del Comité de Ética del Centro Democrático, la precandidatura se lanzó y los medios nacionales se comenzaron a enterar de su trayectoria. Sobre el apoyo masivo dirigido a Zuluaga al interior del partido, dice que no le preocupa. Sobre tener menos estudios que los demás, dice que ha aprendido de otras formas.

“No tengo la preparación académica, pero la vida me enseñó muchísimas cosas y hay un tema adicional, que yo ya goberné. Ya fui gobernador de un departamento en crisis y lo entregué sin deudas y con ahorros. Lo posicionamos y hubo un cumplimiento de metas del plan de desarrollo del 97 %”, expresó, en entrevista con El Espectador.

Además, siente que, con menos tiempo al ruedo, tiene buena aceptación de su precandidatura y no le tiene miedo a enfrentar a los más opcionados. “Para nada, no le tengo miedo a los cacaos del país, porque resulta que las élites del país son las que han decidido los destinos de Colombia durante mucho tiempo y nos han tenido como el elefante amarrado a la pata de una silla, creyendo que no podemos soltarnos. Ya llegó la hora de que después de 200 años un llanero llegue a la Presidencia”, dijo, para RCN Radio.

“La necesidad no me la explicaron”

En línea con la afirmación que promete darle vuelta al favoritismo por las élites del país, Barrera asegura que las necesidades que pasó lo hacen entender mejor a la mayoría de los colombianos. “A mí la necesidad no me la explicaron en un tablero, yo la conozco”, dijo.

Esto lo reiteró en entrevista con El Tiempo, donde dijo que esa es la diferencia entre él y los demás candidatos.

“Me diferencia que vengo de la necesidad, la conocí, fui desplazado por la violencia, trabajé en las calles. También goberné, hice un Gobierno transparente con los mejores resultados en reducción de pobreza, subir en competitividad, productividad y en todas las áreas que se necesitan para el desarrollo económico y social”, expresó.

Barrera asistió al debate de precandidatos del Centro Democrático de Semana, donde se midió con los nombres más reconocidos. Figura en las fotos, es amigo de Uribe y tiene una gobernación en la hoja de vida. Ahora, la ciudadanía espera el resultado de la encuesta que se realizará al interior del Centro Democrático para ver el desempeño del casanerense. Sin embargo, lo que es seguro es que se escuchará del líder político en los años a venir.

SEGUIR LEYENDO: