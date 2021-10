“De seguir así las obras no se terminarán antes de finalizar 2023″: Contraloría sobre la reconstrucción de Mocoa

MOCOA. 3 de abril de 2017. Organismos de socorro atienden por tercer día la emergencia que originó la avalancha de Mocoa, Putumayo. (Colprensa-Leonardo Castro)

Este jueves 28 de octubre, la Contraloría General de la República advirtió sobre el evidente retraso que presenta la reconstrucción de Mocoa.

El ente de control aseguró que al paso que van las obras culminarían hasta 2023, contrario a lo que se planificó por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) cuando ocurrió el desastre natural, en e2017.

La capital de Putumayo aún estaría muy alejada de lo que se tenía pensado para esta época, de acuerdo con las declaraciones del contralor delegado para el sector de infraestructura, Luis Fernando Mejía.

“La Contraloría General de la República solicitó a las instancias del Gobierno nacional y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres implementar prontamente las medidas necesarias y suficientes que permitan agilizar estas obras”, indicó el funcionario.

La Contraloría también hizo una revisión técnica del avance en las obras del nuevo hospital que se construye en Mocoa y las labores de mitigación de riesgos que se adelantan en los ríos rodean a la capital de Putumayo.

La Procuraduría también se ha quejado por los atrasos

El mes pasado la procuradora general, Margarita Cabello, manifestó su preocupación frente al “retraso absoluto” de las obras de reconstrucción de Mocoa, Putumayo, luego de cuatro años del desastre natural que dejó cerca de 336 personas fallecidas y más de 1.000 damnificadas.

La jefa del Ministerio Público realizó, el 25 de septiembre, una visita institucional en este municipio al sur del país en la que revisó el plan de reconstrucción que se lleva a cabo en tres de los puntos donde se desarrollan las obras financiadas y ejecutadas por el Gobierno nacional y local, tras la tragedia ocurrida en 2017.

“Quedo no solo molesta, sino preocupada porque lo que he visto en Mocoa es un retraso absoluto en las obras de reconstrucción. Después de cuatro años de ocurrido el desastre, seguiremos actuando y encima para que las obras avancen”, indicó Margarita Cabello al finalizar el recorrido en la capital de Putumayo.

En ese sentido, la funcionaria señaló que había querido revisar personalmente la situación que se presenta en el municipio con la intención de tomar medidas “fuertes, rápidas y eficientes”, debido a lo denunciado por los veedores.

Así lo explicó la procuradora general en un diálogo que realizó con funcionarios de la Unidad Nacional de Riesgo de Desastres, ciudadanos y veedores que han denunciado la situación en Mocoa desde hace cuatro años, cuando las autoridades se comprometieron a una pronta reconstrucción luego de la avalancha.

“Si uno no planea bien una obra, si no la tiene bien organizada, que es uno de los principios básicos de contratación, no se avanza. Aquí veo yo una falta de planeación impresionante”, por lo que “la parte disciplinaria tiene que estar muy atenta; hay que cumplirle a la ciudadanía”, puntualizó la procuradora.

