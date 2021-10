Tras polémica por número real de colombianos, DANE y Registraduría trabajarán de la mano / (DANE)

La polémica surgió luego de que el registrador nacional del Estado Civil, Alexánder Vega Rocha, asegurara que según datos de esa entidad hay 55 millones de colombianos, mientras que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) dice que son 50.

Vega Rocha y el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, acordaron crear una mesa técnica para la depuración del Censo Demográfico, Registro Civil y el Censo Electoral de cara a las próximas elecciones del Congreso y Presidente de la República en el 2022.

Durante la cumbre de Seguridad Nacional en la ciudad de Montería, el registrador nacional señaló que los diferentes gobernadores y alcaldes del país le solicitaron a las dos entidades mantener la colaboración armónica en la elaboración de la base de datos de los ciudadanos en todo el país.

“Primero reconocer el trabajo del DANE como también reconocer las bases de datos de la Registraduría. Vamos a darle un informe detallado al país de cuantos colombianos somos y vamos a prestar nuestra colaboración de nuestras bases de datos al DANE como también necesitamos las cifras de ellos para depurar nuestro censo electoral”, señaló el Registrador Nacional, Alexánder Vega Rocha.

Vega señaló que el Censo Electoral pasa por complejidades y por tal razón se puso a la tarea de depurarlo ante las próximas elecciones de 2022.

“Vamos hacer uso de las base de datos del DANE para revisar las personas fallecidas que se encuentran en el Censo Electoral, pero de igual manera, vamos a mantener la colaboración armónica porque aquí lo que importa es que al final de la mesa técnica, es saber realmente cuántos colombianos somos en el registro civil, en el censo poblacional y en el censo electoral”, dijo.

Además, reiteró que la base de datos de la Registraduría se pondrá a disposición del DANE y a su vez, esa entidad apoyará en la depuración con las actas de defunción.

“Esto es un tema de Estado y en esa colaboración armónica, señor director (del DANE) nuevamente le reitero el compromiso como institución y que al final el beneficiado va a ser no solo la población en el tema de las transferencias, sino también los ciudadanos al momento de votar no solo para los Consejos Municipales y Locales de Juventud sino al Congreso y Presidente de la República y que no haya manto de duda”, puntualizó el Registrador Nacional.

“En Colombia hay 51 millones personas”: el director del Dane le respondió a las críticas del registrador

Luego de una polémica acusación contra el Dane, por parte del registrador nacional, Alexander Vega, quien señaló desde un evento realizado en Soacha el pasado jueves, que las bases de datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística no son confiables, pues tienen un registro diferente al que reposa en la registraduría, con respecto al número de colombianos, el encargado del Dane se pronunció.

El director del Dane, Juan Daniel Oviedo en entrevista con Blu Radio, manifestó que le generaba sorpresa lo revelado por Vega, pues manifestó que las dos instituciones están trabajando de manera conjunta, trimestralmente, desde el 2017.

Además, indicó al medio radial que, “en primer lugar, el señor registrador no mencionó a que fecha se refería”. Sin embargo, aclaró que “a junio de 2021 tenemos 51.049.498 habitantes, según las proyecciones a partir de 48.258.494 que fuimos a mediados de 2018″.

