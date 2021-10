Estudiantes reportan caída de la plataforma del ICFES donde presentan el Saber Pro este sábado

Durante el 2020 las pruebas fueron aplicadas a 400.000 estudiantes de manera electrónica, de ellos más de 305.000 lo presentaron desde casa. Vía: Colprensa

A través de las redes sociales, este sábado 23 de octubre, los universitarios que presentan el examen Saber Pro reportaron una falla masiva en la plataforma SUMADI del ICFES.

La palabra ECAES, que es como anteriormente se llamaba el examen de la educación superior en Colombia, estuvo entre las primeras tendencias de Twitter toda la mañana de este sábado.

Los universitarios rebosaron la red social con trinos quejándose por las fallas durante el importante examen.

“Que alguien me diga si también se les cayo la plataforma del ECAES en medio del examen?”, escribió un usuario de la red social. Más tarde el mismo universitario agregó: “Y ahora para colmo me saco de la plataforma!”.

“Me sucedió, y ahora ni abre el susodicho programa. Se supone que mi examen termina a las 2:30″, le respondió una internauta.

“Hoy muchos estudiantes universitarios presentan pruebas saber pro, pero resulta que el programa se cayó y soporte técnico de @ICFEScol no hace nada... Ahí que hacen estos muchachos? #icfes #saberpro #ecaes”, escribió otro usuario de la plataforma.

Otros comentarios sobre la falla en la plataforma del ICFEs son: “En plena presentación del ECAES se cae la plataforma que lindo mi Colombia. Ahora que hago? sres @ICFEScol”, “Quién fue el genio que tuvo la idea de hacer un ICFES saber pro (Ecaes) virtual, en el país en donde la MinTic se robó 70.000 millones”.

ICFES dice que se solucionó el problema pero las quejas persisten

Hacia la 1:00 p.m., el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) aseguró que la plataforma se había restablecido luego de las fallas presentadas durante la presentación del examen Saber Pro.

“Estimados examinados de Saber Pro en casa citados en la mañana de hoy sábado 23 de octubre: Informamos que la plataforma SUMADI presentó intermitencias durante algunos minutos. El servicio está normalizado”, comunicó el ICFES a través de sus redes sociales.

Además, el instituto aseguró que los estudiantes que tuvieron problemas con la presentación de la prueba por las fallas técnicas en la plataforma, podrían culminar su examen con total tranquilidad pues la entidad respetaría los tiempos asignados.

“Lamentamos los inconvenientes presentados, al restablecerse podrán con su prueba donde se encontraban y se respetará el tiempo asignado”, aseguró el ICFES.

Pese al mensaje que emitió el instituto, varios estudiantes universitarios respondieron a la publicación con nuevas quejas sobre el funcionamiento de la plataforma.

“Yo estaba citado a las 11 am y aún no he podido empezar!! No encuentro ningún tipo de ayuda, por favor, respondan!”, respondió un usuario de la red social. “Un compañero estaba en pleno desarrollo del cuestionario y se le cerro, aun no ha podido ingresar al aplicativo @ICFEScol ¿Qué debe hacer? ¿Se pierde el avance?”, comentó otro internauta.

Por su parte, el senador Horacio José Serpa, también se quejó a través de la red social por las fallas, y sumó a las quejas a la ministra de Educación, María Victoria Angulo. “¿Qué pasa con la plataforma SUMADI que implementaron para la presentación de la Prueba SaberPro 2021?. No es posible que en medio de la presentación se caiga causando traumatismo en estudiantes y sus canales de atención no funcionen”.

Ante este reclamo, el Ministerio de Educación aseguró que la plataforma presentó algunos inconvenientes durante unos minutos “y ya se ha normalizado el servicio”.

