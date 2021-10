Con 835 incidentes desde 2014, Kennedy es la localidad que más presenta incendios. Foto: Alcaldía de Kennedy

El pasado 2 de octubre, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, en una alianza con la Alcaldía de Kennedy, revelaron que la localidad es la que más presenta incendios en la capital del país. Por esto, se lanzó un programa llamado ‘Vivienda Segura’, la cual se enfoca en campañas pedagógicas para la prevención de incidentes o desastres a raíz de las conflagraciones.

En un informe que la autoridad reveló sobre el tema, consultado por El Tiempo, se conoció que Kennedy registra 61 incendios estructurales en lo que va del año, con referencia a emergencias de alto impacto que pueden resultar en pérdidas de bienes o vidas.

Los datos de los Bomberos en Bogotá, en general, muestran una tendencia a la baja en materia de incendios. Según conoció el diario, desde 2014 hasta septiembre de este año, se han presentado 6.436 conflagraciones estructurales. De estas, solo 1.252 ocurrieron entre 2020 (663) y 2021 (589).

Sin embargo, desde 2014 hasta 2019, el 13,31% de los casos se presentaron en la localidad de Kennedy y esto marca una tendencia de lo que es el panorama local. Los datos van desde 2014, con 102 incendios en el año. Después, en 2016, presentaron un decrecimiento hasta 73.

A pesar de esto, en 2017, subieron al máximo en los últimos años con 150 incendios en el año y desde ese momento bajaron gradualmente hasta los 61 registrados hasta septiembre de 2021. En total, desde 2014, Kennedy registra 835 incendios, por encima a los números de la localidad de Suba, segunda en el escalafón, con 733 conflagraciones.

Después, según conoció El Tiempo, le sigue Engativá (636), Ciudad Bolívar (485) y Bosa (447). La mayoría de las conflagraciones se da en viviendas con un 67,7% de las veces. Después, reinciden en industrias (15,7%), comercios (8,5%) y otro tipo de edificaciones (8,1%).

Al interior de Kennedy, la mayoría de casos ocurrieron en viviendas, concentradas en los barrios Patio Bonito, Patio Bonito II, Providencia Occidental y Los Almendros.

Las razones por las que más se generan incendios son fallas eléctricas (34,9%), llama abierta en veladoras, estufas o fósforos (30%), superficies calientes (7,7%), provocados (3%), cigarrillos (2,8%) y otras razones varias (11,5%). El 10,1% de estos casos sigue siendo indeterminado.

Falleció Miriam Malpica, la bombera más antigua de Bogotá

El pasado 12 de julio, se conoció la muerte de la teniente Myriam Malpica, una de las mujeres más destacadas del Cuerpo Oficial de Bomberos con más de 46 años de experiencia, y quien actualmente se desempeñaba como jefe de la estación de Bomberos de Chapinero.

Al conocerse la noticia de su deceso la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lamentó el fallecimiento de una mujer que fue pionera en el trabajo de los bomberos en la atención de emergencias en la ciudad.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Myriam Malpica, mujer extraordinaria, líder del cuerpo de bomberos de Chapinero que sirvió más de 43 años a nuestra ciudad. A toda su familia, amigos y compañeros de Bomberos de Bogotá nuestras condolencias y abrazo”, señaló la mandataria.

La historia de Myriam en la entidad empezó después de que su hermano le recomendó la convocatoria que se estaba realizando por parte de la Secretaría de Gobierno. “Hace 43 años salió el anuncio en el periódico donde invitaban a las mujeres hacer parte del cuerpo oficial de los Bomberos de Bogotá, mi hermano llegó con el periódico a la casa yo no tenía idea de qué era eso, sin embargo, él me explicó y yo acepté, comencé a trabajar en la estación de Chapinero donde ahora me desempeño como comandante”, manifestó la teniente Malpica, en una entrevista a Caracol Radio el pasado 2 de abril de 2018.

