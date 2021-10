Johana Bahamón lanza colección de ropa para apoyar a población carcelaria

Johana Bahamón

Bajo su lema de la importancia de las segundas oportunidades, Johana Bahamón, quien luego de dejar la actuación a un lado empezó a trabajar en pro de los derechos de la población carcelaria en Colombia, lanzará, en la tarde de este miércoles 20 de octubre, su marca de ropa, con la que pretende, según argumentó ella misma, sacar a flote la importancia de la reconciliación y la empatía. “Sumar y no restar, multiplicar y no dividir, no ser lo que criticamos”, escribió la caleña en su cuenta de Instagram.

Con un video, la mujer de 39 años, que hoy en día está al frente de la Fundación Acción Interna, invitó a las personas que la siguen y quieren apoyar el lanzamiento de la colección de prendas. “Con la compra de los productos de esta colección, se está aportando a cumplir el objetivo de la Fundación Acción Interna de mejorar la calidad de vida de la población carcelaria y pospenada en Colombia”, detalló Bahamón que, a su vez, recalcó que las prendas van dirigida a personas que, dentro de su armario, priorizan la comodidad, es decir, aquellas personas que “con un estilo urbano y que encuentren en el jean y las nuevas siluetas, una alternativa cómoda para todos los días”.

La colección se caracteriza por el prominente uso de la mezclilla (jean o denim) que, según explicó Johana, tiene un significado que va dirigido a entender estas prendas como un “sinónimo de trabajo, inclusión y democratización de la moda”. Además de blusas estampadas con sentidos mensajes, la ropa de la línea tiene jeans-bota amplia/campana, vestidos, enterizos y bermudas. Así mismo, tiene crop tops, joggers, camisetas y chaquetas.

“Esta colección refleja los valores de nuestro trabajo, la empatía, el perdón y la reconciliación, también es una oportunidad para visibilizar la importancia de las segundas oportunidades y así desestigmatizar a nuestra población carcelaria”, dijo Johana Bahamón que, además, explicó que el video fue realizado bajo la generación de empleo hacia esta población y sus allegados.

“El video, catálogo, creación, producción y confección de esta colección generó empleo e ingresos para personas que han recuperado su libertad, internos y familiares”, recalcó.

De acuerdo con información resaltada por RCN Radio, la colección estará disponible a partir del 19 de octubre en 58 almacenes del país y está conformada por 97 referencias que son alrededor de 24.000 unidades. “Queremos que esta colección tenga un impacto de reconciliación entre la población carcelaria y civil. Aquí podrán ver de cerca todo su talento y compromiso, desde la confección hasta los detalles mínimos de la campaña”, manifestó Johana, directora de Acción Interna.

“Segundas Oportunidades. Una colección que busca la reconciliación y re socialización de personas que han recuperado su libertad”, se lee en una de las varias publicaciones que hizo el almacén en su cuenta de Instagram. En el video se ve a Bahamón posando y desfilando las prendas de la mano de las personas que colaboraron con ella para la realización de la campaña.

En el video se escucha a personas que previamente fueron privadas de la libertad asegurando que las segundas oportunidades, entre otras cosas, les permite ver a sus familias en tiempos ilimitados, y les deja demostrarle al mundo que tienen muchas cosas positivas que ofrecer para el crecimiento del país. “Volvamos a creer y a confiar, es la única manera de crear un cambio social para todos”, dice uno de ellos, en la conclusión del video.

