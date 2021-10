Por escasez de artículos, los días sin IVA podrían no funcionar de la misma manera

Desde el jueves 28 de octubre el país vivirá el inicio de tres jornadas seguidas del día sin IVA, momento en el que los precios de los productos disminuyen de manera considerable con el fin de que los ciudadanos puedan adquirir nuevos objetos y se reactive la economía, sin embargo, esta vez no funcionará del mismo modo, los comerciantes aseguraron que por varios problemas en fletes y transportación habrá escasez de algunos implementos.

Así lo reconoció el Gobierno, la ministra de Comercio, María Ximena Lombana, comentó que la problemática fue alertada por el gremio de los comerciantes de las grandes superficies e hipermercados afiliados a Fenalco, quienes comentaron que tienes problemas con algunos de los productos desde que inició la pandemia, además, aseguraron que no es solo en Colombia, sino que este desabastecimiento se está presentando en varias zonas del mundo.

“Este no es un asunto exclusivo de Colombia, sino que es un problema global. Ha habido escasez de chips que ha provocado que no haya disponibilidad normal de estas piezas, como sucedía antes de la emergencia sanitaria por la covid-19″, explicó la funcionaria, quien además, advirtió que es probable que no se encuentre la misma demanda de productos.