El enfrentamiento entre Dilian Francisca Toro y Roy Barreras por el nuevo horizonte del partido de la U

Roy Barreras y Dilian Francisca Toro

Las jugadas y estrategias que se mantienen en estos días dentro de los diferentes movimientos políticos que pretenden posicionar a sus respectivos candidatos a la presidencia de Colombia continúan. Fue la semana pasada cuando Dilian Francisca Toro y Roy Barreras protagonizaron un enfrentamiento de ideas respecto al futuro del partido de la U.

Mientras que Barreras abandonó ese colectivo en el 2020, Toro se mantiene como la directora del mismo. Barreras, bajo su concepto, considera que las ideas originales del movimiento se han vuelto difusas y se han llegado a opuestos considerables. “Difícil creer que la U de ahora defenderá el Acuerdo de Paz cuando los que se quedaron a bordo le dieron la espalda a la paz”, condenó.

El ahora precandidato a la presidencia por el movimiento denominado como Pacto Histórico aseguró que, en el pasado, integrantes que todavía se mantienen en el partido de la U se aliaron con el Centro Democrático y rechazaron el funcionamiento de la JEP y no defendieron a ese organismo cuando el actual presidente del país, Iván Duque, mostró su desacuerdo con ello. “Abandonaron la votación de las 16 curules del acuerdo”, recordó.

Dilian Francisca Toro, por su parte, contestó, a través de su cuenta de Twitter, los comentarios de Barreras. Aseguró que, a diferencia de lo que dice el precandidato a la presidencia, ella y el movimiento siempre ha querido trabajar por la paz.

A su vez, indirectamente, hizo referencia a aquellos colegas que suelen cambiar, constantemente, de bancadas. “Los que se acomodan brincan de barco en barco, los que trabajamos por la Paz la defendemos con acciones, no con palabras. Una de esas acciones es rechazar los extremos para encontrarnos en donde estemos los que trabajamos sin odio por la gente”, escribió.

Dilian Francisca Toro

Roy Barreras inició los comentarios en Twitter al resaltar una nota publicada en el diario El Espectador titulada ‘La reestructuración que ilusiona a la U’ en donde se resaltó el nuevo horizonte que estaría planteándose el partido desde dentro. Además de cambiar sus estatutos, nombre, y logo, según destacó el periódico, se están buscando nuevas caras que representen a ese movimiento con una directriz que le apuesta a ser ‘progresista’. “No se ocupa uno de los barcos que escoran. Es problema de la tripulación que trata de sobrevivir, pero fui capitán de ese barco (presidente del Congreso en su nombre y presidente del partido cuando era ‘el Partido de la Paz’)”, escribió Barreras en el trino en el que reposteó la nota de ese medio de comunicación.

“No importan las diferencias, pero que nos unamos alrededor de los problemas y las soluciones de la gente. Que nos apartemos de los extremos para que no trabajemos con odio, rabia o resentimientos, sino que le pongamos amor a esto. La gente cree que cuando hablamos de esto dicen ‘Ay, tan romántica’. Hay que trabajar con amor porque con odio no vamos a salir adelante”, recalcó Toro, en medio del intercambio de trinos. Así mismo, la funcionaria resaltó la nota de El Espectador y aseguró que lo que buscan desde ese partido es buscar la unión que tanto necesitan los ciudadanos en estos tiempos, “encontrar puntos de encuentro por fuera de los extremos, las solución de los problemas de la gente; ese es el verdadero centro: seguridad, empleo y democracia”, argumentó.

El pasado mes de septiembre, en una reunión del partido, y según testimonios rescatados por La F.M, Dilian Francisca Toro aseguró que se trata de una unidad de quienes se consideran de centro, “es posible porque pese a existir diferencia entre nosotros, aplicando tolerancia, respeto voluntad y diálogo, vamos a poder transformar la situación del país y poderle devolver a los colombianos esa confianza que han perdido”.





