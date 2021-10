Esta es la foto de Alex Saab detenido en Estados Unidos

Imagen de archivo de una mujer caminando frente a un mural que pide la liberación del empresario colombiano y enviado Alex Saab, quien está detenido en Cabo Verde bajo cargos de lavado de dinero para el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas, Venezuela. 9 de septiembre, 2021. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

En las últimas horas el caso de Alex Saab, presunto testaferro del líder de la dictadura venezolana, Nicolás Maduro, tomó un rumbo radical al ser extraditado a Estados Unidos. En la tarde de este 17 de octubre se filtró la ficha policial del empresario colombiano en la que aparece una foto actual. El hombre luce más pálido y con el cabello largo. Además, se deja ver que ya lleva el uniforme anaranjado típico de los presidiarios en el país norteamericano.

Llama la atención el semblante de Saab, pues desde hace meses sus abogados han asegurado que el empresario está grave de salud. Se dijo que en los últimos meses la salud de su cliente se vio agravada por una dolencia que padece y que no se le ha tratado y ni siquiera ha sido examinado por equipos médicos adecuados.

Hay que recordar que antes de llegar a Estados Unidos, Saab estaba detenido en la Isla de Sal, al norte de Cabo Verde, y se había hablado de trasladarlo a la Isla de Santiago, donde está Praia, la capital del país africano, donde podía recibir una mejor atención, pero ese permiso no se hizo efectivo. En la Isla de Sal el hombre estaba bajo arresto domiciliario, pero aún así, desde casa los médicos no podían hacer mucho por él porque no contaban con los equipos especiales.

En desarrollo...

