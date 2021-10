Petro se metió en la pelea de la UNP y Gustavo Bolívar: “el Estado abandonó el principio de salvar a sus conciudadanos”

BOGOTÁ. 21 de septiembre de 2021. Conversatorio Precandidatos presidenciales sobre política de drogas organizado por la Universidad de los Andes. En la foto: Gustavo Petro, Precandidato Presidencial, Pacto Histórico. (Colprensa - Álvaro Tavera)

No para la controversia que desató el senador Gustavo Bolívar al asegurar que la Unidad Nacional de Protección (UNP) solo brinda garantías a los congresistas del partido Centro Democrático y no a personajes como él o de otras vertientes políticas; en las últimas horas, se sumó a la polémica el precandidato presidencial Gustavo Petro.

Mediante uno de sus ya conocidos trinos, el líder de Colombia Humana también criticó a Alfonso Campo, director de la UNP, quien desvirtuó las acusaciones de Bolívar diciendo que la entidad cuidaba a todos los colombianos con cargos públicos indistintamente de sus ideologías.

Gustavo Bolívar (Colprensa - Diego Pineda)

En su publicación, el senador Petro cuestionó que Campo sugiriera que los funcionarios públicos tuvieran que sacar la plata de sus bolsillos para pagar un esquema de seguridad y le dejó una dura crítica:

“Si el director de la UNP dice que los amenazados deben financiar el servicio de escoltas. Apague y vámonos. El estado abandonó el principio de salvar la vida de sus conciudadanos, especialmente los amenazados”, sentenció.

Petro / Twitter

Alfonso Campo, por su parte, le reiteró a Bolívar que su esquema de protección es robusto y en los micrófonos de la emisora W Radio explicó que siempre han tenido la mejor disposición. “En el caso concreto de los senadores cubren gastos de viaje de los gastos de protección”.

El director se refiere a que desde hace un tiempo, como un plan de austeridad, la UNP y el Senado firmaron un convenio en el que esta última corporación asumiría los costos de los viajes y que hasta el momento, Bolívar no ha hecho los pagos pertinentes. “Nunca le hemos negado la protección, al contrario, siempre hemos tenido la mejor disposición”.

Entre los gastos que deben asumir está el combustible, tiquetes, hospedaje, etc. Campo Martínez entonces reiteró en W Radio que Bolívar no ha asumido estos costos, a pesar de que él tiene conocimiento de ellos.

Por otro lado, en entrevista con la emisora Blu Radio, Campo dijo que no conocen desde la UNP amenazas contra el senador Bolívar. “Le solicitamos al senador que sea sensato, él debe decir que tiene que asumir esos costos de traslado, eso no quiere decir que no lo estamos protegiendo”. El director reiteró también que el congresista es un protegido especial del Estado y que están dispuestos a evaluar su situación y revisar si necesita más equipo de seguridad. El político le respondió tras las afirmaciones:

Desde el primer día hasta ayer he pagado mi gasolina y mis peajes. Tengo los recibos y lo pueden constatar los escoltas. Miente de nuevo el director de la @UNPColombia para desviar la atención sobre lo realmente importante: la seguridad de quienes estamos amenazados.

En las últimas semanas Bolívar ha acompañado al precandidato presidencial Gustavo Petro a diferentes ciudades en medio de su agenda de campaña preelectoral y del lanzamiento del Pacto Histórico, viene denunciando que desde la Unidad Nacional de Protección (UNP) no le garantizan la seguridad con escoltas durante esos viajes fuera de Bogotá.

“He tomado la decisión de salir del país por las múltiples amenazas que ustedes ya conocen se ciernen sobre mi vida por la persecución a la que estoy sometido pero sobre todo porque la UNP no me ha prestado el servicio en mis salidas por fuera de Bogotá”, señaló el político.

Contó que hace quince días denunció cómo esa entidad se negó a prestarle el servicio de seguridad cuando visitó Barranquilla durante el lanzamiento del Pacto Histórico porque no tenía disponibilidad de hombres en servicio. Situación que volvió a suceder el pasado fin de semana cuando Bolívar viajó nuevamente fuera de la capital del país.

SEGUIR LEYENDO: