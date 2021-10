El motivo por el que buscan embargarle el salario a Álvaro Montero, arquero de Deportes Tolima

Álvaro Montero en la final de la Liga BetPlay I 2021. Foto: Colprensa

Hay controversia en Deportes Tolima por una polémica que involucra a Álvaro Montero, actual portero campeón de la Liga BetPlay I 2021.

Si bien su contrato con el equipo pijao finaliza en diciembre de 2021 y es incierto si continúe en el club de Ibagué para irse a Millonarios FC o no, su nombre fue tendencia este 6 de octubre por una demanda que instauraría el exfutbolista y actual coporopietario del Venezia FC, Iván Ramiro Córdoba.

Pues bien, el periodista del programa Blog Deportivo de la emisora Blu Radio, Javier Hernández Bonnet, dio a conocer que hay un pleito jurídico entre Córdoba y Montero, que no tienen las mejores relaciones personales y profesionales. Así fue el anuncio del comunicador manizaleño:

Tengo una versión y quiero confirmarla. Es de una fuente muy seria. Iván Ramiro Córdoba, quien fuera el representante de Álvaro Montero, demandó al jugador por violación al contrato de representación y es muy posible que, en las próximas horas se haga un trámite de embargo salarial para el guardameta del cuadro Deportes Tolima

Cabe recordar que la relación laboral entre Iván Ramiro Córdoba y Álvaro Montero surgió tras la intención del guardameta guajiro de salir del fútbol profesional colombiano para incursionar en el balompié del exterior.

En junio de este año, Córdoba estuvo ofreciendo a Montero en Boca Juniors y San Lorenzo de Almagro en Argentina. Sin embargo, al final no hubo una negociación en concreto con los equipos internacionales y desde allí habrían comenzado a darse los inconvenientes que llevaron al antioqueño a tomar acciones legales.

El empresario e intermediario para el fichaje de jugadores, en su mayoría colombianos, estaría reclamando un incumplimiento contractual por diferencias económicas.

Desde su arribo a la selección Colombia cuando el entrenador cafetero era Carlos Queiroz, Álvaro Montero ha recibido varias ofertas internacionales que Deportes Tolima rechazó por no considerarlas suficientemente atractivas, entre las que se destaca el interés del Beşiktaş JK de Turquía y de Independiente de Avellaneda en Argentina.

Soccer Football - Copa America Brazil 2019 - Group B - Colombia v Paraguay - Arena Fonte Nova, Salvador, Brazil - June 23, 2019 Colombia's Radamel Falcao shakes hands with Alvaro Montero REUTERS/Luisa Gonzalez

Sumado a esa polémica, Montero no fue tenido en cuenta por Reinaldo Rueda para la triple fecha eliminatoria de octubre de la selección Colombia contra Uruguay, Brasil y Ecuador. Aunque no es del todo confirmado, uno de los motivos para que Montero no fuera suplente directo de David Ospina tiene que ver con que el portero agredió a Hernán Menosse en la fecha 9 de la Liga BetPlay II 2021.

Cuando transcurría la segunda mitad del partido entre Deportes Tolima y Deportivo Cali, de manera inesperada el guardameta sacó desde su portería, recorrió la cancha y empujó con agresividad al jugador del conjunto azucarero, por lo que fue expulsado y recibió dos fechas de sanción por parte del comité disciplinario de la Dimayor.

Estos inconvenientes de Montero con el equipo de Ibagué y demás miembros involucrados en el mercado de fichajes hace pensar que el guajiro no continuaría en la temporada 2022 con Deportes Tolima. De hecho, según informó el periodista deportivo de ESPN F 360, Carlos Orduz, Millonarios pretende al arquero.

Alberto Gamero lo conoce muy bien y salió campeón con el guardameta que hoy dirige Hernán Torres. Además, termina su contrato a final de año y de momento no hay información pública sobre su renovación. A principio del mercado de pases de este año, Montero fue ofrecido a Atlético Nacional, pero su proceso en Tolima lo avaló como titular indiscutible en el actual campeón de la primera división del balompié de Colombia.

