“Algún día voy a tener la oportunidad en la selección, mientras me toca hacer fila”: Duván Vergara

Dentro del marco de la triple fecha de eliminatorias de octubre en la Conmebol, el delantero colombiano, Duván Vergara, habló de sus sensaciones de cara a un eventual llamado de parte de Reinaldo Rueda para concentrar con el combinado nacional en el sueño de clasificar al mundial de Catar 2022.

A sus 25 años de edad, el cordobés que fue fichado en esta temporada por el Monterrey de México sueña con llegar a la selección Colombia y fue enfático en que para materializar esa idea, debe hacer fila y respetar los procesos y los tiempos del entrenador nacional.

En diálogo con el programa El VBar de Caracol Radio, Vergara se refirió a la posibilidad de vestir la camiseta tricolor por primera vez en una fuerte competencia con jugadores como Luis Díaz o Miguel Ángel Borja. Estas fueron sus palabras ante la convocatoria que no se pudo concretar en octubre:

Estoy muy contento acá en México. Gracias a Dios se nos están dando las cosas y el equipo está sumando en los más alto de la tabla. Estoy muy contento por eso, en lo personal creo que para eso me contrataron, para aportar al club y seguiré trabajando y confiando en Dios de que algún día voy a tener la oportunidad en la Selección, mientras me toca hacer fila y esperar ese llamado

Sobre sus condiciones como extremo izquierdo para reforzar las llegadas de peligro por la banda, Vergara explicó que como atacante debe cumplir funciones de marca y funciones ofensivas acorde de las circunstancias del partido y de la idea de juego de cada entrenador:

Soy de los que pienso, y varios técnicos que he tenido me han inculcado, que para atacar hay que desordenarse, uno tiene que cumplir funciones, pero hay veces en las que uno queda por derecha o delantero, yo no tengo ningún inconveniente. Cuando el profe Juan Cruz Real me utilizó mucho por derecha, a él lo criticaron, pero al final hice varios goles por ahí, uno es profesional y tiene que estar capacitado para jugar en cualquier posición, tenemos que ser polifuncionales

Con el delantero de Grêmio de Porto Alegre, Miguel Ángel Borja, desafectado de la convocatoria por una lesión, no cabe duda de que Vergara es una alternativa para próximas convocatorias.

Añadió que cuando arrancó como profesional en Envigado FC bajo la dirección técnica de Juan Carlos Sánchez, jugó como delantero centro, pero que su estatura no lo favorecía para medirse ante rivales de talla alta, por lo que su fortaleza en este momento es desequilibrar por las bandas.

Me fueron tirando a la banda, pero a mí me gusta mucho jugar de falso 9, ahí de segundo. La verdad que me va muy bien porque soy rápido y me gusta tirar mucha diagonal, entonces por ahí le hago todo el trabajo al 9. Recuerdo que en Envigado cuando jugaba ahí me decía el delantero que yo le hacía todo el trabajo porque le cansaba a los defensas, entonces salía a jugar más que todo como de 10, pero para nadie es un secreto que mi posición es por las bandas y eso me ha dado resultados