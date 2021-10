Los microapartamentos que no se podrán volver a construir en Bogotá según el POT

Alejandro Callejas, presidente de Camacol, denunció que dentro del POT (Plan de Ordenamiento Territorial) que fue presentado en el Concejo de Bogotá por la administración de Claudia López, fue incluido un artículo que impide la construcción de apartamentos o casas de menos de 42 metros cuadrados y que tengan menos de dos habitaciones, lo que dicen los expertos es que esto impediría que se siguieran realizando obras de apartaestudios.

El artículo del que hablan es el 384 del POT, “se elimina la posibilidad de plantear vivienda inferior a 36m2 de cualquier precio, tipo o ubicación. Elimina los apartaestudios en la capital y establece como configuración de espacio, mínimo dos cuartos de habitación, restringiendo la posibilidad de plantear vivienda de una alcoba en cualquier contexto socioeconómico”.

Además, aseguró también que el porcentaje de hogares entre una y 2 personas en Bogotá es muy alto, actualmente el 44 % de las personas buscan vivir solos o en en pareja, pero se presume que este porcentaje llegue al 50% en 2032, “toda esa gente se va a quedar sin oferta”, expresó.

Para una entrevista con El Nuevo Siglo, la secretaria de Hábitat, Nadya Rangel, explicó que existen las suficientes evidencias que demuestran que es necesario apostarle a la calidad de vivienda, lo que implica, directamente, que haya un tamaño necesario para que se evite y reduzca el hacinamiento.

“Nos preguntan si nosotros no queremos que se hagan apartaestudios en Bogotá y no es así. Hoy se están construyendo apartaestudios de 16m2, de 22m2 y 23m2 que son productos inmobiliarios legítimos pero no son vivienda de interés social (VIS). Son una vivienda que nosotros reconocemos en el POT como vivienda colectiva. No es VIS y de ahí nuestro afán de que el área mínima se regule. Esto se puede hacer en el marco de vivienda colectiva y de servicios”, explicó la secretaria Rangel.