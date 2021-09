“La situación económica es crítica y cada vez más insostenible”: Marco Caicedo, presidente del Deportivo Cali

Rafael Dudamel es presentado como nuevo director técnico del cuadro azucarero. Foto: Deportivo Cali

Ante la crisis de resultados, Deportivo Cali se vio a obligado a cambiar de director técnico en plena Liga BetPlay II 2021, ahora parece que se avecina una crisis en materia financiera por los problemas económicos que atraviesa la asociación.

En días recientes, Fernando Marín, quien estuvo al frente del Comité Ejecutivo de la institución hasta el 2011, afirmó en entrevista con el portal Futbolred que como estrategia para sanear las finanzas del equipo, la actual directiva se decidió a dar en hipoteca la tribuna norte del estadio Monumental de Palmaseca como garantía de pago de una deuda por la que atraviesa el conjunto verdiblanco.

Estas fueron las palabras de Marín en su momento:

La situación financiera de la institución es bastante compleja, el grupo de expresidentes hemos tenido dos reuniones con el Comité Ejecutivo para buscar una salida a la consecución de algunos recursos, fundamentalmente para la operación de fin de año

Conocemos los estatutos del Deportivo Cali, que mencionan que para entregar en garantía cualquiera de los activos de la institución y obtener un crédito se necesita la aprobación de la mayoría de los ex presidentes. En ese orden de ideas nos citaron para tratar de estructurar un crédito que se pueda conseguir ante el sistema financiero, ya sea local o internacional, y si se requiere, como seguramente es así, poner en garantía algunos de los activos del club

El escenario deportivo, permeado de sobrecostos y problemas logísticos, es una de las tantas problemáticas que han generado incertidumbre por la estabilidad económica del equipo azucarero.

En ese sentido, tras las incorporaciones de Hárold Preciado, Teófilo Gutiérrez, Jorge Marsiglia, Carlos Robles y Jorge Arias, además del cuerpo técnico encabezado por el venezolano Rafael Dudamel, el club del Valle piensa en cómo conseguir fuentes de ingreso adicionales para sostener los salarios de los deportistas y demás trabajadores de la asociación deportiva.

Según declaraciones publicadas en el programa Super Combo Cali de la emisora RCN Radio por parte del presidente del club, Marco Caicedo, la situación financiera está bastante débil e insostenible. Estas fueron sus palabras:

Tenemos que abrirle los ojos a los asociados que la situación económica es crítica y cada día más insostenible. Actualmente Deportivo Cali tiene hipotecados el 24 % de sus activos fijos, por la situación actual que atravesamos, ese porcentaje se subiría al 34 %

Lo que cada vez parecería avecinarse en una crisis financiera que dejó la pandemia del coronavirus en el deporte, se le suma que hasta ahora el club está percibiendo ingresos por aforo en el único estadio propio que tiene un equipo en Colombia, el Palmaseca de Palmira.

Caicedo, que hasta hace un par de semanas celebró el título de la Liga BetPlay Femenina 2021, con el equipo verdiblanco, explicó ante los micrófonos de RCN que las decisiones no penden de su determinación en cuanto al cambio de modelo de la sociedad:

El cambio de modelo de nuestra sociedad no es una decisión mía, debe hacerla la Asamblea y tenemos claro que debe realizarse pero no va a hacerse a corto plazo

Así las cosas, ante las palabras de Marco Caicedo, hay intriga y nerviosismo en Cali pensando en el futuro del equipo, pues si no se consiguen títulos o clasificación a competiciones internacionales, no habrán fuentes de ingreso adicionales a los derechos de televisión, patrocinadores y venta de camisetas, si no es que el club acude a vender jugadores y apostar por las transferencias o cesiones de sus mejores activos, los deportistas.

La cuestión salarial también es llamativa, teniendo en cuenta los fichajes de peso como lo son Teófilo Gutiérrez, Hárold Preciado y el mismo Rafael Dudamel. La continuidad del entrenador y sus figuras, así como la sostenibilidad de sus salarios, dependerá de los resultados del segundo semestre en el que la asociación le apuesta además a la asistencia masiva al estadio Palmaseca.

