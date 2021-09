Enfrentamiento entre expresidentes: Pastrana le responde a Santos, quien dijo que se había suicidado políticamente: “es la versión de los hampones”

Exmandatarios colombianos Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos. Foto Colprensa.

El expresidente Andrés Pastrana se refirió a los comentarios de su homólogo Juan Manuel Santos quien recientemente en el lanzamiento de su nuevo libro junto a Ingrid Betancourt afirmó que con sus afirmaciones ante la Comisión de la Verdad, Pastrana se había ‘suicidado’. En una carta, el exmandatario le ‘refrescó' la memoria al ganador del premio Nobel.

“Ahora que usted me hace veladas acusaciones fungiendo de abogado de su socio Ernesto Samper y de los hermanos Rodríguez Orejuela, quiero refrescar su memoria”, es como inicia la misiva en la que Pastrana le saca en cara escándalos en los que Santos ha visto su nombre en juego.

“En mi vida y en mis campañas políticas no han entrado dineros sucios ni me he escudado tras mentirosos ‘a mis espaldas’ o ‘¡me acabo de enterar!’ para obtenerlos clandestinamente”; aquí el expresidente se refiere al conocido video de Santos cuando era presidente en el que afirma que no conoció de unos dineros ilegales que entraron a su campaña.

“Es de público conocimiento que tanto su reelección como la presidencia de Ernesto Samper fueron compradas con el mismo modus operandi, en angustiada segunda vuelta con el salvavidas de los dineros ilícitos”, se lee en la carta. Seguido a esto, Pastrana le dice que si denunciar los dineros del narcotráfico de Samper y de los de Odebrecht en el caso de Santos es un suicidio, como se dijo recientemente, no lo intimida porque “es la versión de los hampones”.

“Siempre le he puesto la cara al país, a diferencia de usted y Ernesto Samper que descargan sus responsabilidades en subalternos y chivos expiatorios”, aseveró Pastrana.

Y le recordó a Santos que ejecutó esa estrategia cuando era ministro de Defensa y se dieron los pico de ‘falsos positivos’ en el país, además de “la traición a la voluntad popular expresada en el Plebiscito”. Por último, Andrés Pastrana le dijo a Santos que si quería debatir ante el país la financiación de sus campañas presidenciales de las de él y las de Samper, escogiera la fecha.

Aquí el documento:

Para Santos, las revelaciones de Pastrana, más que evidenciar la connivencia entre narcotráfico y política colombiana, fue un “suicidio en la historia” por parte del expresidente conservador, las cuales lo dejan mal parado por chantajear a una organización criminal como el Cartel de Cali para obtener réditos políticos.

Estas fueron las palabras de Juan Manuel Santos:

Lo que hizo con Samper alguien lo catalogó como un tiro en el pie y yo diría que fue un tiro en la sien. Pastrana se suicidó con lo que hizo ahí ante la historia, porque quedó peor que Samper chantajeando al Cartel de Cali para que su adversario político se viera perjudicado con esa carta; eso lo dice todo y yo creo que ahí Pastrana salió muy mal con esa intención de hacerle nuevamente daño a su adversario político, Ernesto Samper

Las declaraciones del expresidente liberal son las reacciones a la aparición de Andrés Pastrana ante la Comisión de la Verdad, en donde dio cuenta de una carta que conservó de los cabecillas del Cartel de Cali en la cual reconocen aportaciones en metálico a la campaña del candidato liberal, y posterior presidente, Ernesto Samper (1994-1998).

En la audiencia, Pastrana también hizo referencia al proceso de paz que condujo Santos, cuyo resultado fue la refrendación de un Acuerdo de paz que recientemente alcanzó un lustro.

El expresidente conservador se pronunció en contra del plebiscito, que perdió el gobierno Santos, afirmando que era “espurio” lo que contaminaba el resultado de los diálogos de La Habana.

El ataque que me hizo a mí diciendo que había desconocido la democracia y que el proceso de paz era espurio es todo lo contrario, el proceso de paz tiene una legitimidad absoluta, el plebiscito se perdió pero lo primero que hicimos fue reconocer la derrota y acudimos a la Ley y a lo que la propia Corte Constitucional había establecido y era que se podía renegociar

SIGA LEYENDO